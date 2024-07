Bellingham fue sancionado tras hacer obsceno gesto en la Euro 2024, pero podrá jugar de igual forma contra Suiza

(EFE/CNN Chile) – Jude Bellingham, centrocampista de la selección inglesa, ha sido multado este viernes con 30.000 euros y sancionado con un encuentro de suspensión, que queda pendiente de un periodo de prueba de un año por sus gestos hacia el banquillo de Eslovaquia en la celebración de su gol en el duelo de los octavos de final de la Eurocopa 2024, por lo que podrá jugar este sábado en cuartos contra Suiza.

“Multar al jugador de la Asociación Inglesa de Fútbol Jude Bellingham con 30.000 euros y suspenderlo por un total de un partido de competición de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por violar las reglas básicas de conducta decente. Dicha suspensión no se ejecuta de manera inmediata y está sujeta a un período de prueba de un año, contado a partir de la fecha de la presente decisión”, anunció su decisión el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA en un comunicado publicado este viernes en su página web oficial.

Después de su gol en el minuto 95, que forzó la prórroga e inició el triunfo final del conjunto inglés, transformado después por un gol de Harry Kane en los primeros instantes del tiempo extra, el jugador del Real Madrid gesticuló de forma despectiva a la altura del banquillo eslovaco.

Esa misma noche, al término del encuentro, Bellingham explicó en sus redes sociales que la celebración fue “un gesto de broma interna hacia unos amigos cercanos que estaban en el partido“.

“Nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche“, agregó.

Además, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió este viernes multar a la Asociación Inglesa de Fútbol con 11.000 euros; 10.000, “por disturbios en el público” y mil por “encender fuegos artificiales” por parte de sus aficionados.

