Barcelona vence sobre el final en eléctrico duelo al Real Madrid y se consagra campeón de la Copa del Rey

Barcelona logró un triunfo de alto impacto este sábado al derrotar al Real Madrid en la final de la Copa del Rey.

El conjunto blaugrana, bajo la dirección técnica de Hansi Flick, mostró un fútbol dinámico y preciso, capitalizando sus oportunidades frente al arco rival.

Pedri, Koundé y Ferran marcaron para sellar una victoria que le permite al Barça levantar un nuevo trofeo, vital para cerrar un año de transición.

Por el lado de los merengues, fueron Tchouaméni y Mbappé.

A pesar de la presión ejercida por el Madrid, Barcelona manejó mejor los tiempos del partido y golpeó en los momentos decisivos.

El equipo culé festeja no solo un título, sino también un impulso anímico para encarar la definición de La Liga y la Champions League.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2025