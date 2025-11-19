El Barcelona no prevé alcanzar aforo del Spotify Camp Nou a 62 mil personas hasta comienzos de 2026

Desde el club culé señalaron que la fase 1C de remodelación del recinto deportivo no estará operativa hasta "el inicio del año que viene".

(EFE) – La vicepresidenta del área institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado este miércoles que el club no prevé alcanzar la fase 1C de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, que ampliará el aforo provisional a 62.000 personas, hasta el inicio de 2026.

Después de la reunión de la junta directiva celebrada de forma excepcional en el monasterio de Sant Cugat del Vallès, Fort ha atendido a los medios de comunicación y ha explicado que el espacio donde se ubicará la futura grada de animación pertenece a la fase 1C, que no esperan que esté operativa hasta “el inicio del año que viene”.

Sobre el proceso participativo para la creación de la nueva grada de animación, la vicepresidenta ha explicado que “se está acabando la normativa interna” y que con esta iniciativa el club pretende “dar la oportunidad de disfrutar del Camp Nou a muchos jóvenes que llevan años en la lista de espera para recibir un abono”.

Fort también remarcó que “la animación debe pertenecer a todo el estadio, no a un colectivo concreto” y ha asegurado que la junta directiva quiere “generar nuevas dinámicas” en la animación para “poner al Camp Nou en el siglo veintiuno”.

Preguntada por quién debería realizar el saque de honor este sábado contra el Athletic Club en el primer partido en el estadio tras más de dos años de ausencia por su remodelación, Fort ha bromeado al responder que debería ser “el presidente del Barça por la valentía que ha tenido al afrontar este reto”.

Asimismo, la vicepresidenta ha recordado que “la estructura abonados Camp Nou, que sigue siendo de los 83.000 que estaban en 2023, volverán cuando el aforo sea definitivo” (unas 105.000 personas), pero hasta entonces el club se encuentra en una “situación de provisionalidad que exige nuevas formas de actuar”.

“Hemos tenido dos partidos en el Johan Cruyff con un impacto económico negativo. Esta vez se han puesto precios de mercado que pueden generar cierto enojo o sorpresa, pero pedimos paciencia y comprensión. Son cosas puntuales y provisionales que regularemos con la fase 1C y cuando definitivamente volvamos. Los ingresos del Camp Nou son la base para pagar el estadio. Buscamos un equilibrio“, ha expuesto.

Por último, ha expresado que no espera que en el partido del 9 de diciembre frente al Eintracht se produzca el desplazamiento masivo de la afición rival, que se vivió la última vez que el equipo alemán visitó Barcelona, “si no hay una reventa masiva de entradas”.