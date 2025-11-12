Azul Azul indemnizará a hincha en situación de discapacidad que demandó a la sociedad anónima por discriminación

Sebastián Carreño presentó acciones legales luego de que se le negara el acceso a una zona dirigida a personas en situación de discapacidad, a pesar de portar su credencial.

Azul Azul indemnizará a un hincha en situación de discapacidad que demandó a la sociedad anónima tras un hecho de discriminación.

La situación ocurrió en mayo de este año en un partido de Copa Libertadores, cuando se le negó a Sebastián Carreño el acceso a la zona destinada a personas con discapacidad, a pesar de tener la credencial reglamentaria.

Las acciones legales fueron impulsadas por el candidato a diputado José Toro Kemp, quien comentó que “esto es un reconocimiento de que nadie está por sobre la ley, y que, por tanto, Azul Azul debe garantizar la accesibilidad universal a sus partidos, además de la no discriminación”.

“Esto último quiere decir que deben otorgar las condiciones necesarias para que cualquier persona, independiente de si tienen alguna discapacidad, puedan acceder a ver un partido de fútbol y que no deben sufrir tratos vejatorios para ello”, agregó Toro.

De ese modo, se logró entre Azul Azul -que administra al club Universidad de Chile- y el hincha un acuerdo reparatorio.