Autorizan duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile en Talcahuano, pero con importante matiz

El duelo había sido suspendido temporalmente por la delegación presidencial del Biobío por motivos de seguridad.

Tras apenas 24 horas de tomada la decisión por parte de la Delegación Presidencial Regional del Biobío de rechazar por motivos de seguridad el duelo entre Huachipato y la Universidad de Chile por la Liga de Primera, se comunicó que dicha determinación finalmente no hará efecto.

En un verdadero vuelco al “caso”, el organismo señaló que el partido se mantendrá para las fechas previamente establecidas: domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas, en el Estadio Huachipato-CAP Acero. Eso sí, a puertas cerradas, sin público visitante, pero tampoco local.

“Durante esta mañana el Club Deportivo Huachipato ha ingresado una nueva propuesta con un dispositivo de seguridad especial a propósito del cerro aledaño que se encuentra en toda esa zona con alto riesgo”, señaló el delegado presidencial de la zona, Eduardo Pacheco.

Entre las razones que se dieron para negar el encuentro estaba también el estado de catástrofe que afecta a la provincia de Concepción, de la cual Talcahuano forma parte. Por ello, los equipos de seguridad para el encuentro contemplan carro de bomberos y brigadistas en caso de una emergencia forestal.

“Son medidas y la propuesta se ajusta a los criterios de seguridad, tanto en la conversación que tuvimos con Carabineros como con el club”, agregó Pacheco.