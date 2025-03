No resultó su sistema: La dura autocrítica de Gustavo Álvarez tras la derrota de la U ante Cobresal

El técnico de Universidad de Chile reconoció que el equipo no tuvo un buen rendimiento en la caída por 2-1 en El Salvador y aseguró que buscarán mejorar para el próximo duelo.

Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 2-1 ante Cobresal en su visita a El Salvador, en un encuentro donde los locales dominaron durante gran parte del segundo tiempo. La presentación de los azules dejó varias dudas, algo que el técnico Gustavo Álvarez no eludió en su análisis post partido.

“El arranque fue bueno, tuvimos situaciones, aunque no muy claras. Después, el partido se emparejó y terminó desfavorable con el penal que ellos perdieron y que atajó Cristopher (Toselli)”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

Sin embargo, Álvarez fue tajante en reconocer que los cambios realizados no surtieron efecto en el desempeño del equipo. “Cambié sistema y nombres propios para darle más peso ofensivo y juego en el medio al equipo. No resultó, nos faltó precisión, encontrar los espacios. No fue un buen partido en lo colectivo ni en lo individual“, admitió.

El DT argentino también destacó el mérito de Cobresal en el resultado final: “Siempre hay mérito del rival, cuando uno habla de los errores propios menosprecia al rival. A trabajar nomás y mejorar los que se pudieron cometer“.

Ahora, Universidad de Chile deberá enfocarse en su próximo desafío. Los azules enfrentarán a Unión Española el lunes 10 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura SEK, en busca de recuperar terreno en el torneo nacional.