Australian Open femenino: Así quedaron los cruces de cuartos de final

Por Miguel Buksdorf

26.01.2026 / 14:30

La estadounidense Madison Keys cayó en octavos de final y no podrá revalidar el título obtenido el 2025.

La edición femenina del Australian Open 2026 entra en su recta final con los cuartos de final, los cuales iniciarán la noche de este lunes con el encuentro entre la 1 del mundo, Aryna Sabalenka y la estadounidense Iva Jovic (29°).

La defensora del título, Madison Keys (9°), cayó en octavos frente a su compatriota, la estadounidense Jessica Pegula (6°). Esta temprana derrota la deja fuera del top 10 y podría caer hasta el puesto 15 del ranking WTA.

Así, la disputa del Australian Open se pone al rojo vivo con las ocho tenistas restantes, entre las que se encuentran las seis mejores del mundo.

Sabalenka y Swiatek: ¿Las favoritas para ganar el Australian Open?

La jugadora bielorrusa, Sabalenka, busca alzarse con su tercer Australian Open en lo que sería el quinto Grand Slam para su vitrina. Esto la ayudaría a continuar en la cima del ranking WTA y seguir alejándose de quien la secunda, la polaca Iga Swiatek.

Australian Open femenino: Revisa los cruces de cuartos de final (EFE/EPA/JAMES ROSS)

Por otro lado, de coronarse en Melbourne, Swiatek alcanzaría su séptimo major a sus cortos 24 años y completaría el “Career Slam“, ya que cuenta con 4 Roland Garros, 1 Wimbledon y 1 US Open.

Asimismo, lograría acercarse a Sabalenka en el ranking WTA y disputarle el primer lugar en los próximos torneos de este 2026.

Revisa los cruces de cuartos de final del Australian Open femenino

  • Aryna Sabalenka (1°) vs Iva Jovic (27°)
  • Coco Gauff (3°) vs Elina Svitolina (12°)
  • Jessica Pegula (6°) vs Amanda Anisimova (4°)
  • Elena Rybakina (5°) vs Iga Swiatek (2°)

