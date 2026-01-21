Australian Open: Así va la segunda ronda del torneo

El torneo que se disputa en Melbourne ya avanza hacia la tercera ronda.

Este martes comenzó la segunda ronda del Australian Open, donde varias de las figuras más conocidas del tenis mundial ya han demostrado sus habilidades en la ciudad de Melbourne.

En el caso del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, sorteó las primeras dos rondas con relativa facilidad.

En la tercera ronda se medirá ante el francés Corentin Moutet (37° del Ranking ATP).

En cuanto a sudamericanos, los argentinos Francisco Cerúndolo (21°) y Tomás Martín Etcheverry (62°) continúan en carrera tras derrotar a sus respectivos oponentes.

Y otros tenistas, como Alexander Zverev (3°), Alex de Miñaur (6°), Alexander Bublik (10°), Daniil Medveded (12°), Alejandro Dadidovich (14°), Andrey Rublev (15°), Tommy Paul (20°), Frances Tiafoe (34°) también avanzaron a la tercera fase del torneo.

Algunos de quienes faltan por jugar la segunda ronda son Jannik Sinner (2°), Novak Djokovic (4°) y Lorenzo Musetti (5°), quienes saldrán a la cancha en el horario nocturno (hora chilena).