Un complejo momento vivió el entrenador de rugby australiano Eddie Jones tras la derrota de su equipo rival durante un partido el sábado.

El video de un incidente comenzó a circular en redes sociales tras la victoria de Inglaterra por 21-17 en Sydney, que cerró la serie.

En él, se oye a un aficionado, al que se ve con una cerveza en la mano, señalar al ex seleccionador de los Wallabies y decirle directamente: “Eres un traidor”.

Edward “Eddie” Jones, de 62 años, actualmente es el entrenador en jefe de la selección de Inglaterra. Anteriormente entrenó a Australia entre 2001 y 2005.

El ex jugador, que en ese momento se hallaba junto a los guardias de seguridad de la Unión de Fútbol de Rugby y del estadio, lució ofendido ante la provocación y se acerca a preguntar: “¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ven aquí y dilo. Ven aquí y dilo. Ven aquí y dilo”.

También se oye a otro guardia de seguridad decir al fan: “Ya he hablado contigo antes”.

Jones no se refirió a los incidentes en su conferencia de prensa posterior al partido. Sin embargo, en entrevista con el Sydney Morning Herald este domingo, acusó: “Los payasos creen que tienen pleno derecho a abusar de los entrenadores”.

El mismo medio afirmó que el fanático habría pedido disculpas a través de un e-mail.

Rugby Australia condenó el comportamiento como “totalmente inaceptable” tras la aparición de los videos.

