“Un penal en los últimos, muy últimos minutos, permitió a Chile ponerse por delante por primera vez tras ir perdiendo por 19 a 0 en la primera parte”, narró la cuenta oficial de la Copa Mundial de Rugby en Twitter.

“El resultado final de ambos partidos, 52 a 51, permite a los sudamericanos conseguir su billete para la #RWC2023″, agregó.

Tras la derrota por 21-22 de la Selección Chilena de Rugby ante Estados Unidos, en el estadio Santa Laura, el elenco nacional venció a los norteamericanos en el partido de vuelta, por 31-29 con una diferencia de un punto en el ponderado.

Welcome to the party, @chilerugby!

You are going to #RWC2023! pic.twitter.com/h3Wvt3skPh

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) July 16, 2022