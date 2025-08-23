Audax vs Coquimbo Unido: A qué hora juegan y por dónde ver el partido

Itálicos y piratas saldrán a la cancha en busca de tres puntos de oro.

La fecha 31 del Campeonato Nacional de Primera trae un nuevo encuentro entre quienes van liderando la tabla.

Se trata de Audax Italiano, que recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Bicentenario de La Florida, buscando acortar distancias en la tabla.

Hasta al momento, los piratas se mantienen como sólidos líderes del torneo con 47 unidades, mientras que los itálicos se mantienen en el tercer lugar de la tabla con 37 puntos.

Ambos equipos saldrán a la cancha en busca de tres puntos de oro.

Audax vs Coquimbo: A qué hora juegan

El partido será este sábado 23 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Es transmitido por TNT Sports Premium y por la plataforma de streaming HBO MAX.