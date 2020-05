VIDEO RELACIONADO – Boca y River en guerra por ídolos chilenos (01:53)

Tras el parón por la pandemia del coronavirus, este 11 de junio vuelve la liga española, que tiene como líder al Barcelona de Arturo Vidal con 58 puntos, dos más que su escolta, el Real Madrid.

En una entrevista cedida al sitio oficial del club culé, el volante chileno se mostró contento con el regreso del fútbol y se ilusionó con la posibilidad de gritar campeón por noveno año consecutivo.

“Sería un sueño ganar nueve ligas seguidas, lograr un palmarés con tantas copas es muy complicado, pero aún me siento bien para seguir luchando y ganar trofeos”, afirmó el King Arturo, quien ganó cuatro trofeos con la Juventus, tres con el Bayern Munich y uno con el Barcelona.

“Pocos jugadores lo han hecho en la historia y me siento orgulloso, espero ganar aquí la novena con el Barcelona”, señaló.

Acerca de los próximos encuentros del equipo azulgrana, indicó: “Estos once partidos van a ser once finales, todos tenemos claro que van a ser muy difíciles. No tenemos que confiarnos, debemos pensar en ganar y hacerlo de la mejor forma”.

Sobre su experiencia tras permanecer varias semanas confinado, expresó: “Fue emocionante volver después de lo que pasó. Para mí, fue una alegría increíble retornar a los entrenamientos, conversar mucho con los compañeros a distancia, tratando de contar cómo lo hemos pasado cada uno”.

“Estos dos meses encerrados se hicieron bastante largos. Uno disfruta mucho cuando está en el campo con los compañeros, son experiencias muy lindas de vivir. Pero ahora estamos volviendo y estamos muy bien, afrontamos unos meses muy importantes”, finalizó.