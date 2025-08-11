Podría quedarse sin otro Superclásico: Árbitro denuncia a Arturo Vidal y arriesga dura sanción

El juez Felipe González incluyó en su informe los insultos que el volante de Colo Colo le dirigió tras el empate ante Everton, lo que podría significar una dura sanción y dejarlo fuera del próximo duelo ante Universidad de Chile.

Arturo Vidal vuelve a estar en el centro de la polémica. El volante de Colo Colo, ausente en el partido ante Everton por acumulación de amarillas, encaró al árbitro Felipe González en camarines por el penal que significó el empate 1-1 en el Estadio Sausalito.

Según reveló el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN, el árbitro consignó en su informe los dichos e insultos de Vidal. “Arturo Vidal interpela a voz alzada al árbitro del partido recriminándole el penal sancionado”, señaló una fuente interna de la Comisión de Árbitros citada por el reportero, precisando que el documento reproduce “absolutamente todo” lo dicho, incluyendo los insultos vistos en televisión.

La situación será revisada por el Tribunal de Disciplina la próxima semana. Aunque Vidal no estaba en cancha, el castigo que reciba podría dejarlo fuera del próximo Superclásico ante Universidad de Chile.

En la presente temporada, Vidal ha disputado 19 partidos oficiales, con 2 goles, 1 asistencia y 1.320 minutos jugados. Colo Colo, por su parte, se prepara para recibir a Universidad Católica este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.