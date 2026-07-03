Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: Hora y dónde ver

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa.
La selección argentina llega como una de las grandes candidatas del torneo, mientras que el cuadro africano buscará extender una campaña histórica en su primera fase finalista de la Copa del Mundo.
A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
El partido entre Argentina y Cabo Verde está programado para este viernes 3 de julio, a las 18:00 horas de Chile.
El encuentro se disputará en el Miami Stadium, en Miami Gardens, Estados Unidos.
El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.
Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde en vivo
El duelo entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por Chilevisión, que iniciará su cobertura desde las 17:00 horas.
El partido también podrá seguirse gratis a través de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.
Cómo llegan Argentina y Cabo Verde al partido
Argentina llega al cruce como ganadora del Grupo J y con el objetivo de seguir en carrera para defender el título conseguido en Qatar 2022.
Cabo Verde, en tanto, clasificó como segundo del Grupo H, una zona en la que enfrentó a España, Uruguay y Arabia Saudita.
El cuadro africano ha sido una de las sorpresas del torneo y llega al partido con la posibilidad de dar uno de los golpes más importantes de la ronda de los 32 mejores.
Qué pasa si hay empate
Al tratarse de un partido de eliminación directa, si el marcador termina igualado en los 90 minutos habrá tiempo extra.
Si la igualdad se mantiene, el clasificado a octavos de final se definirá mediante lanzamientos penales.
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