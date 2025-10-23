Patricia Bullrich aplica restricción de concurrencia por tiempo indeterminado a hinchas de la U tras incidentes en Avellaneda

El Ministerio de Seguridad Nacional dictó la resolución que prohíbe el acceso a espectáculos deportivos, en todo el país y por tiempo indeterminado, a decenas de ciudadanos chilenos identificados tras los hechos de violencia del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América.

El Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina publicó la Resolución 1226/2025 (20 de octubre) que impone restricción de concurrencia administrativa a espectáculos deportivos a una nómina de personas por tiempo indeterminado, a raíz de los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa CONMEBOL Sudamericana.

La medida ordena registrar a los involucrados en el programa Tribuna Segura y prohíbe su ingreso a cualquier evento deportivo en territorio argentino.

El acto administrativo cita la Ley 20.655, su decreto reglamentario 246/2017 y la Resolución 354/2017 del entonces Ministerio de Seguridad, que habilitan restricciones para personas consideradas capaces de generar un riesgo para la seguridad pública.

Los hechos que fundamentan la resolución

Según el texto oficial, antes del inicio del encuentro un grupo de simpatizantes de Universidad de Chile habría incendiado una butaca en la tribuna Sur alta.

Durante el partido, el sistema de cámaras registró daños en instalaciones y el lanzamiento de objetos hacia la bandeja inferior, lo que elevó la tensión entre parcialidades y derivó en enfrentamientos con heridos de diversa consideración.

El documento consigna además detenciones masivas en las afueras del estadio y la apertura de causas por atentado y resistencia a la autoridad agravada, entre otras, a cargo de la UFIyJ N.º 4 de Avellaneda. En paralelo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de la Provincia de Buenos Aires dictó una medida preventiva de prohibición de concurrencia.