Andrea Kimi Antonelli se convierte en el piloto más joven de la historia en conseguir una pole en la F1

(CNN) – Andrea Kimi Antonelli se convirtió el viernes en el piloto más joven en conseguir una pole position en la F1 en cualquier formato de carrera cuando recorrió la pista para asegurarse de largar en la parte delantera de la parrilla en el evento sprint del Gran Premio de Miami.

El joven de 18 años realizó una brillante actuación en la clasificación sprint para superar a los dos pilotos de McLaren y quedarse con el primer puesto, terminando solo 0,045 segundos por delante del líder del campeonato Oscar Piastri, mientras que Lando Norris ocupó el tercer lugar.

El compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, George Russell, se clasificó en quinto lugar, detrás del dúo de McLaren y Max Verstappen de Red Bull en cuarto lugar.

El italiano se está convirtiendo cada vez más en el piloto de F1 más joven en alcanzar varios hitos: en abril, se convirtió en el piloto más joven en registrar la vuelta rápida en un gran premio y, además, en liderar la carrera. Estos hitos subrayan su inmenso potencial en este deporte.

“Me siento eufórico. No me lo esperaba, pero me sentía bien en el coche”, declaró después a la cadena Sky Sports.

Para ser sincero, no lo vi venir. Sentí que la vuelta fue buena, estaba contento con ella, con cómo se compuso todo. Aún había algunos puntos en los que podría haberlo hecho un poco mejor, pero aun así estoy muy contento con cómo completé todos los sectores.

“Ahora disfrutaré un poco más de este momento, pero al mismo tiempo intentaré centrarme en el mañana porque sería bueno repetirnos”.

Después de que Antonelli terminó, fue directo al garaje de Mercedes para encontrar a su padre, Marco, y los dos compartieron un abrazo.

“Es como un pilar para mí porque siempre puedo confiar en él y es muy agradable compartir este momento con él”, dijo después.

Tendrá una oportunidad de oro de ganar su primera carrera de F1 el sábado en la prueba sprint, antes del Gran Premio de Miami el domingo.