La insólita explicación de Almirón al gesto de Vidal: “Era para Aquino, que la tirara al segundo palo”

El DT de Colo Colo intentó justificar la expulsión del ‘King’ tras el gesto a la hinchada de Racing, en medio de la dura derrota que dejó al equipo fuera de la Copa Libertadores.

Colo Colo cerró su participación en la Copa Libertadores 2025 con una dura goleada por 4-0 ante Racing en Avellaneda. La eliminación quedó marcada no solo por el resultado, sino también por la expulsión de Arturo Vidal, quien volvió a ser protagonista por su temperamento.

El volante fue expulsado a los 63 minutos tras un gesto provocador hacia la hinchada local. Luego de recibir una fuerte infracción, respondió con una señal de silencio y levantó dos dedos, en aparente alusión a las dos Copas América ganadas con la selección chilena en 2015 y 2016.

Pese a los intentos del propio Vidal por convencer al árbitro Juan Benítez de que no se dirigía a la tribuna, el juez mantuvo su decisión y le mostró la tarjeta roja directa.

Tras el encuentro, el técnico Jorge Almirón defendió al jugador con una explicación que no pasó inadvertida. “Qué voy a hablar de Vidal, jamás. No vi lo que mencionas (el gesto), cuando sale del partido me señala que le dijo a Aquino que la tirara a segundo palo, lo malinterpretó el árbitro y lo echaron. Me dijo eso”, declaró en conferencia de prensa.

El entrenador también justificó el carácter del mediocampista: “Es hostil acá, pero siempre ha jugado así, en todos lados, en todo el mundo. Es su personalidad, representa a su equipo así. Fue así siempre, ganando es así igual y no se le criticaba. Ahora que pierde, se le critica”.

La derrota dejó a Colo Colo fuera del certamen continental y sumó una nueva polémica a la temporada del ‘King’, marcada por episodios de tensión dentro y fuera de la cancha.