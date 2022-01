(Agencia Uno/CNN Chile) – El delantero nacional Alexis Sánchez entregó sus primeras impresiones tras convertirse en el héroe en el agónico triunfo por 2-1 del Inter de Milán sobre la Juventus, resultado que le permitió a los ‘neroazzurros’ convertirse en campeones de la Supercopa de Italia.

Cuando se pensaba en la definición por penales para dirimir el monarca, el bicampeón de América con la Roja capturó de pecho un rebote poco antes del área chica y sacó de inmediato un remate de derecha que dejó sin opción al golero Mattia Perin. Se cumplía el minuto 120+1’.

Tras el pitazo final en San Siro, el Niño Maravilla declaró que “yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo“.

“A mí me dicen ‘te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos’. Y yo digo ‘me haces sufrir’. Yo siempre he sido un león“, añadió.

Sánchez demostró así que está en condiciones de ser una pieza estelar en el andamiaje de Simone Inzaghi, que hoy tiene a Lautaro Martínez y Edin Dzeko como los atacantes titulares.

“Me siento bien, y tenía muchas ganas de lograr un trofeo. Tenemos que seguir así y soñar a lo grande. Cuando no juego, me siento como un león enjaulado. Cuanto más juego, mejor me siento. Este gol me ha hecho muy feliz”, afirmó el futbolista.