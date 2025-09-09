Alexis Sánchez se defiende en su presentación en Sevilla: “Con la pelota sigo siendo un chaval”

El delantero chileno respondió a quienes lo cuestionan por su edad, asegurando que aún mantiene la ilusión y la energía para competir en Europa con la camiseta del Sevilla.

Alexis Sánchez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla, club en el que vestirá la camiseta número 10. A sus 36 años, el tocopillano enfrentó las críticas de la prensa española, que apuntaron a que su arribo marcaría el tramo final de su carrera en Europa.

Lejos de esquivar el tema, el delantero respondió con determinación: “Los primeros días han sido intensos, pero lindos. Tengo ganas de jugar en este campo y darle una alegría a la afición. Con la pelota sigo siendo un chaval”, afirmó, en alusión a que su pasión por el fútbol no ha cambiado.

😍 Bienvenido a tu nueva casa, Alexis 🔟🏟️ pic.twitter.com/WzG9FPr3xu — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 9, 2025

“La edad es un número”

El chileno fue enfático al señalar que todavía tiene mucho que aportar en la cancha: “El presidente y el entrenador se interesaron por mí y vi esa confianza. Es un club grande y toca pelear por lo grande que es el club. La edad no es un problema, hay que demostrarlo en el campo”, expresó.

En esa línea, aseguró que llega en óptimas condiciones para competir por un lugar en el once titular: “Yo me siento bien, me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo. Luego se lo pondré difícil al míster”, agregó.

Además de remarcar su compromiso, Alexis reconoció que quiere ser un aporte tanto en lo futbolístico como en lo humano dentro del plantel: “Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, dijo.

Con este desafío, el máximo goleador histórico de la selección chilena vivirá una nueva etapa en Europa, buscando extender su legado en una de las ligas más competitivas del mundo.