Alexis Sánchez pierde la titularidad en Sevilla para el duelo ante Barcelona

Pese a los elogios de Matías Almeyda, la prensa española asegura que el chileno no será parte del once inicial frente a los blaugranas. En cambio, Gabriel Suazo sí se mantendrá como pieza fija en la banda izquierda.

Aunque ha mejorado su rendimiento en esta temporada y suma goles y asistencias con el Sevilla, Alexis Sánchez no será titular este domingo frente al Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El técnico Matías Almeyda elogió recientemente al chileno, destacando que “es un jugador que da alegría, llegó con una energía tan positiva que la va contagiando. Alexis es fútbol, no está todo el día con el teléfono, habla de fútbol, de acciones”. Sin embargo, pese a los halagos, el delantero iniciará desde la banca ante los culés.

De acuerdo con El Diario de Sevilla, el entrenador argentino apostará por Isaac Romero y Akor Adams en la delantera, tras sus buenas actuaciones recientes. Ambos serían acompañados por Rubén Vargas, otra de las figuras del inicio de temporada.

El que sí se mantiene como titular indiscutido es el otro chileno del plantel, Gabriel Suazo, quien se ha consolidado en el sector izquierdo de la defensa y es uno de los jugadores con más minutos en la era Almeyda.

Según la prensa española, la probable formación del Sevilla frente al Barcelona sería con Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Cardoso, Suazo; Agoumé, Mendy; Vargas, Isaac Romero y Akor Adams.