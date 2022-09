(TNT Sports) – Alexis Sánchez no quedó feliz tras la derrota que sufrió la selección chilena a manos de Marruecos en Barcelona y el goleador histórico de La Roja se cuadró con las declaraciones del técnico Eduardo Berizzo y espera que en los próximos encuentros pueda tener ocasiones para convertir y no tener que ser él, el que tenga que habilitar a sus compañeros.

“Me habría gustado también que me llegue un pase a mí para poder definir la jugada”, comenzó diciendo Sánchez.

“No siempre tengo que dar el pase yo. A veces me gustaría tener más pases de gol para poder definir y terminar la jugada, no siempre dársela a Brereton”, complementó el tocopillano.

Justamente, Berizzo había señalado en conferencia de prensa que “la intención es que lo que hizo Alexis lo haga otro volante, así Ben se puede asociar con Alexis en ofensiva y cuando un centro atacante no tiene una alimentación correcta sufre como sufrió Ben hoy”.

"Ellos fueron más intensos que nosotros. En Chile hay pocos jugadores que juegan en Europa"

