“Alexis es fútbol”: DT del Sevilla elogia a Sánchez tras su actuación clave en la victoria del equipo español

Sevilla sumó un valioso triunfo por 1-0 sobre Rayo Vallecano en Vallecas este domingo, gracias a un gol de Akor Adams al minuto 87, tras una acción iniciada por Alexis Sánchez, quien filtró un pase preciso para que José Ángel Carmona habilitara al delantero nigeriano.

El tocopillano, que comenzó como extremo derecho, se mostró como un verdadero “todocampista” durante el duelo, retrocediendo para recuperar balones, distribuir juego y generar oportunidades.

Según las estadísticas del partido, Alexis recuperó cinco posesiones, ganó un duelo aéreo y cuatro en el piso, ejecutó dos barridas y provocó dos tiros libres al ser faltado. Su participación fue clave en la victoria.

Por otro lado, Gabriel Suazo, también tuvo un rendimiento destacado, con 11 recuperaciones de balón y 54 toques durante el partido, aportando solidez física y liderazgo en el mediocampo.

¿Qué dijo el DT del Sevilla?

El entrenador Matías Almeyda elogió públicamente el desempeño del Niño Maravilla: “Alexis es el jugador que da alegría, un jugador que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino”. Almeyda destacó su experiencia y liderazgo dentro y fuera del campo.

“Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono, él habla de fútbol, de acciones, de jugadores… Son esas clases de líderes que aman lo que hacen”.

