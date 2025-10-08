El duro desahogo de Zverev tras su eliminación en Shanghai: “No creo en mí, carezco de confianza”

Pese a ocupar el tercer lugar del ranking mundial, el alemán reconoció que atraviesa un año complicado, marcado por dolores físicos y una fuerte crisis de confianza en su tenis.

El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, volvió a generar preocupación tras quedar eliminado tempranamente en el Masters 1000 de Shanghai. Más allá del resultado deportivo, lo que impactó fueron sus declaraciones, en las que reconoció atravesar un duro momento tanto físico como mental.

“La última vez que jugué sin dolor fue en Australia. Está siendo un año realmente duro a nivel físico, los problemas de espalda no cesan. Estoy inmerso en una auténtica lucha contra mí mismo porque tengo una desconfianza enorme en mi juego”, confesó el tenista alemán tras su derrota.

El desahogo fue aún más explícito cuando Zverev profundizó en su estado anímico: “Simplemente no creo en mí, carezco de cualquier tipo de fe y confianza en mí mismo. Estoy jugando un tenis terrible y el balance de mi temporada es realmente malo“.

Las señales de esta crisis ya habían aparecido meses atrás. En julio, luego de caer en su debut en Wimbledon, el germano admitió: “Nunca me había sentido tan vacío. No encuentro alegría fuera del tenis, ni siquiera en mi vida diaria”.

A pesar de su ubicación en el podio del ranking ATP, Zverev acumula solo un título en la temporada. Su mejor actuación fue la final del Abierto de Australia, mientras que en el resto de los Grand Slam sus presentaciones fueron consideradas un fracaso en relación con sus expectativas y nivel.