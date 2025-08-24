Alejandro Tabilo tendrá su estreno en el US Open ante Zverev: ¿Cuándo juegan?
Por CNN Chile
24.08.2025 / 15:52
El chileno y el alemán se enfrentarán en la primera ronda del último Grand Slam del 2025.
Alejandro Tabilo (126°) tendrá su estreno en el US Open este martes 26 de agosto.
El chileno se medirá ante el alemán Alexander Zverev (3°) en el último Grand Slam de este 2025.
Ambos ya se enfrentaron el año pasado en el Masters 1000 de Roma. En esa oportunidad, Zverev doblegó a Tabilo por 1-6, 7-6(4) y 6-2.
US Open: ¿Cuándo juegan Tabilo vs Zverev?
Este martes se enfrentarán en horario por definir.
El encuentro será transmitido por ESPN y Disney+ Premium.