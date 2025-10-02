Deportes tenis

Alejandro Tabilo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime en la segunda ronda del Masters de Shanghái

Por CNN Chile

02.10.2025 / 10:19

"Jano" avanzó a la segunda ronda del torneo tras triunfar ante el estadounidense Marcos Giron (50°).

Alejandro Tabilo continúa avanzando en el Masters de Shanghái.

El tenista chileno, 74° del Ranking ATP, derrotó este jueves al estadounidense Marcos Giron (50°) por 6-4 y 6-3.

En la segunda ronda se medirá ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°).

¿Cuándo juega Tabilo?

El tenista nacional jugará contra Auger-Aliassime este sábado 4 de octubre.

Será en horario y cancha por definir.

