Alejandro Tabilo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime en la segunda ronda del Masters de Shanghái
"Jano" avanzó a la segunda ronda del torneo tras triunfar ante el estadounidense Marcos Giron (50°).
Alejandro Tabilo continúa avanzando en el Masters de Shanghái.
El tenista chileno, 74° del Ranking ATP, derrotó este jueves al estadounidense Marcos Giron (50°) por 6-4 y 6-3.
En la segunda ronda se medirá ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°).
¿Cuándo juega Tabilo?
El tenista nacional jugará contra Auger-Aliassime este sábado 4 de octubre.
Será en horario y cancha por definir.
