Alejandro Tabilo avanza a octavos en Chengdú: Venció al 78° del mundo

Por CNN Chile

18.09.2025 / 09:57

Ahora el chileno deberá enfrentarse al italiano Luciano Darderi (30°).

Este jueves, Alejandro Tabilo clasificó para los octavos de final del torneo de Chengdú, que se celebra en China.

Tabilo se impuso al australiano Jordan Thompson por 6-4 y 6-3 en una hora y veinte minutos de partido, en el que no cedió ni una vez su servicio.

El chileno se enfrentará en la próxima ronda del certamen al italiano Luciano Darderi, actual número 30 del mundo.

El europeo quedó exento de la primera eliminatoria debido a su condición de segundo favorito del ATP de Chengdú.

