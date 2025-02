Alejandro Tabilo aumenta su mala racha en el ATP Tour: Cuatro meses sin triunfos y una alarmante caída en el ranking

La primera raqueta nacional enfrenta su peor arranque de temporada, con cinco derrotas consecutivas y dudas sobre su rendimiento de cara al Chile Open.

El tenista chileno Alejandro Tabilo atraviesa el momento más complejo de su carrera reciente. Tras su temprana eliminación en el ATP 500 de Río de Janeiro ante el taiwanés Chun Hsin Tseng (125°), el zurdo suma cuatro meses sin triunfos en el circuito profesional, una racha que preocupa de cara a su participación en el Chile Open.

La última vez que Tabilo celebró un triunfo fue el 28 de octubre de 2024, cuando derrotó al portugués Nuno Borges en la primera ronda del Masters 1000 de París-Bercy. Desde entonces, el tenista nacido en Canadá ha encadenado cinco derrotas consecutivas en el ATP Tour.

Su caída en Río, por parciales de 2-6 y 5-7, marcó la cuarta eliminación en primera ronda en lo que va del 2025, un año que comenzó con expectativas, pero que se ha transformado en un verdadero calvario para el chileno.

Las derrotas que marcaron su mal inicio de 2025

El difícil presente de Tabilo comenzó el 29 de octubre al perder con Stefanos Tsitsipas en la segunda ronda de París-Bercy. Tras las vacaciones y la pretemporada, los problemas persistieron:

ATP 250 de Brisbane : cayó ante el francés Benjamin Bonzi (64°) por 7-6, 6-7 y 4-6.

: cayó ante el francés por 7-6, 6-7 y 4-6. ATP 250 de Auckland : defendía el título, pero fue eliminado por el estadounidense Nishesh Basavareddy por 4-6, 7-5 y 4-6.

: defendía el título, pero fue eliminado por el estadounidense por 4-6, 7-5 y 4-6. Australian Open : derrota frente al español Roberto Carballés Baena por 6-1, 2-6, 3-6 y 6-7.

: derrota frente al español por 6-1, 2-6, 3-6 y 6-7. ATP 250 de Buenos Aires : perdió contra el serbio Laslo Djere por 6-2, 1-6 y 6-7.

: perdió contra el serbio por 6-2, 1-6 y 6-7. ATP 500 de Río: reciente caída contra el taiwanés Chun Hsin Tseng (125°) por 2-6 y 5-7.

¿Qué dice Tabilo sobre su crisis?

En conversación con AS Chile, el tenista expresó su desconcierto: “No sentí que jugué muy bien y, no sé (…) hay que analizar bien qué está pasando y tratar de darlo vuelta”.

A pesar de su racha negativa, Tabilo mantiene la esperanza: “Hay que tratar de dar vuelta la página y encontrar el juego, pero sí, me he estado sintiendo bien y no sé qué está pasando dentro de la cancha”, añadió.

El Chile Open: La oportunidad para revertir el mal momento

Ahora, Alejandro Tabilo se prepara para disputar el Chile Open 2025, donde espera romper su mala racha y recuperar confianza ante su público. Sin embargo, el desafío es grande: deberá enfrentar un cuadro competitivo en un momento donde su tenis parece haber perdido rumbo.

¿Podrá el chileno reencontrarse con la victoria en su tierra? Los fanáticos del tenis lo sabrán en los próximos días, mientras el zurdo busca respuestas para salir del complicado presente que vive en el ATP Tour.