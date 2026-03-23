¿A qué hora y dónde ver el partido de Alejandro Tabilo en el Masters 1.000 de Miami?

La raqueta número uno de Chile viene de derrotar al ruso Andrey Rublev (16°) y se medirá al local Alex Michelsen (40°) en busca de decir presente en la cuarta ronda del segundo masters del año.

Este lunes, en el Court 1 del complejo del Hard Rock Stadium en Miami, Alejandro Tabilo (41°) chocará contra el estadounidense Alex Michelsen (40°) por la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami.

La raqueta nacional viene de un trabajado triunfo frente al ex número cinco del mundo, Andrey Rublev (16°), a quien derrotó en tres sets y poco más de dos horas de juego. Por su parte, el tenista local superó al inglés Cameron Norrie (24°) en tres parciales, todo en un encuentro que se alargó por 2 horas y 36 minutos de juego.

Este será el primer duelo entre Tabilo y Michelsen, quienes buscan un cupo en la ronda de los 16 mejores, donde el ganador enfrentará al que pase entre la llave de Jannik Sinner (2°) y Corentin Moutet (33°).

De eliminar a Michelsen, Tabilo igualaría su mejor resultado en un Masters 1.000 en superficie dura, cuando llegó a cuarta ronda en Indian Wells 2023.

¿Dónde ver el partido de Alejandro Tabilo por el Masters de Miami?

El chileno saltará a la cancha en el cuarto turno del Court 1, no antes de las 17:00. De igual manera, desde la organización del torneo señalaron que ante un posible retraso del encuentro, este podría ser trasladado a otra cancha.

El partido podrá verse a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, donde el chileno buscará seguir escalando posiciones en el ranking ATP y entrar en el Top 40.