Alarma en La Roja: Darío Osorio queda fuera de las eliminatorias por lesión

03.09.2025

El cuerpo técnico también informó que Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto presentan molestias musculares, pero se mantienen en proceso de recuperación con miras al duelo contra Uruguay.

La selección chilena sufrió una nueva baja de cara a los próximos duelos de las eliminatorias sudamericanas contra Brasil y Uruguay.

La tarde de este miércoles, la Federación detalló que Dario Osorio ha sido liberado de la convocatoria debido a una lesión muscular, cuya recuperación excede los tiempos previstos para esta fecha FIFA.

En el mismo comunicado, el cuerpo técnico informó que Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto llegaron a la concentración con molestias musculares.

Kuscevic y Barticciotto se encuentran actualmente en recuperación y bajo supervisión del Cuerpo Médico de la selección, con el objetivo de evaluar su posible disponibilidad para el duelo frente a Uruguay.

