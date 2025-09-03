Alarma en La Roja: Darío Osorio queda fuera de las eliminatorias por lesión
Por CNN Chile
03.09.2025 / 13:11
El cuerpo técnico también informó que Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto presentan molestias musculares, pero se mantienen en proceso de recuperación con miras al duelo contra Uruguay.
La selección chilena sufrió una nueva baja de cara a los próximos duelos de las eliminatorias sudamericanas contra Brasil y Uruguay.
La tarde de este miércoles, la Federación detalló que Dario Osorio ha sido liberado de la convocatoria debido a una lesión muscular, cuya recuperación excede los tiempos previstos para esta fecha FIFA.
En el mismo comunicado, el cuerpo técnico informó que Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto llegaron a la concentración con molestias musculares.
Kuscevic y Barticciotto se encuentran actualmente en recuperación y bajo supervisión del Cuerpo Médico de la selección, con el objetivo de evaluar su posible disponibilidad para el duelo frente a Uruguay.