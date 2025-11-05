Adultos mayores y altas temperaturas ¿cuáles son las recomendaciones de los expertos?

Durante esta temporada primaveral y acercándose el verano, comenzamos a sentir el aumento en las temperaturas y para esto es clave conocer cuales son los cuidados y las medidas para prevenir un golpe de calor y mantener una buena salud en estas fechas.

Con la llegada de las altas temperaturas comienzan a aparecer los riesgos de padecer una descompensación, desvanecimientos, desmayos e incluso la muerte. Según un estudio realizado por American Heart Association, en Estados Unidos, durante el año 2024 se reportaron más de 20 mil casos de muertes súbita, esto quiere decir que la persona no sabía que sufría algún daño de tipo cardiovascular, aparentemente sana, y luego se produce una interrupción inesperada en la función cardíaca provocando la muerte.

Para evitar malestares y complicaciones cardiovasculares, que suelen aumentar durante esta temporada de temperaturas altas e incluso extremas, hay que saber a cuáles síntomas debemos poner especial cuidado y cómo contrarrestarlos. Aún más si se trata de adultos mayores y para esto, el doctor Osmar del Toro, Director ejecutivo de la clínica Revitamed, en conversación con CNN Tiempo, nos brindó la información junto a los mejores tips que necesitas conocer para prevenir accidentes durante estos días donde el Sol se hace presente.

Son muchas las personas que no saben si sufren de algún tipo de enfermedad cardiovascular. El primer paso es averiguar si algún familiar de parte de padre o de madre tienen algún antecedente cardiaco tales como arritmia, hipertensión u otros trastornos como infarto cardiaco, ya que aquellos que tienen estos antecedentes familiares poseen una mayor predisposición que otros a sufrir algún tipo de descompensación durante el ejercicio.

Ejercicio, hidratación y alimentación: las bases para una buena salud

Sin duda alguna el ejercicio es una de las claves más importantes para mantener una buena salud, sobre todo en adultos mayores. Por lo tanto la actividad física, cuando se realiza de forma óptima, puede traer múltiples beneficios a la salud, tal como lo menciona el doctor “envejecemos no por cumplir años de edad, envejecemos cuando dejamos de movernos”.

Entre los 30 y 40 años, comenzamos a perder entre un 3 y 8% de masa muscular y para retrasar esta pérdida lo máximo posible, Osmar del Toro señaló que hay 4 pilares fundamentales al momento de realizar ejercicio y que brinda múltiples beneficios a nivel corporal.

Ejercicios de resistencia o cardiovascular: aumenta la oxigenación y la frecuencia cardiaca, mejorando los niveles de colesterol y la presión arterial. Ejemplos: caminar, correr, bailar, nadar, andar en bicicleta, subir escaleras.

Ejercicios de fuerza: incrementa la fuerza y ayuda a ganar masa muscular la cuál previene un 40% la muerte prematura y retener glucosa. Ejemplos: sentadillas, y trabajo con pesas.

Ejercicios de equilibrio y coordinación: fortalece la capacidad de orientación y balance del cuerpo facilitando los movimientos de manera ágil y coordinada. Ejemplos: caminar sobre una línea, saltar la cuerda, lanzar y atajar, la rayuela.

Ejercicios de flexibilidad: evita la rigidez en las articulaciones, mejora la amplitud de movimiento. Ejemplos: elongación y estiramientos.

Sumando al ejercicio es muy importante mantenerse constantemente hidratado “la sed ya es un signo de deshidratación”, señala el doctor. Y para quienes no pueden comunicar ese deseo de beber agua como niños y adultos mayores, es necesario hidratarlos cada 2 o 3 horas “es importante tener en cuenta los requerimientos normales de cualquier persona.

Se sabe por la ciencia que un hombre debe beber aproximadamente 16 vasos de agua diario, el equivalente de 3 a 4 litros y en una mujer el requerimiento natural es de 8 vasos al día, 2 litros de agua aproximadamente” menciona.

A su vez la alimentación también cumple un rol fundamental y las ensaladas son una excelente opción para hacerle frente al calor a su vez, para quienes estén realizando deportes y buscando aumentar su masa muscular el consumo de proteínas es vital “para aprovechar la actividad física necesitamos tener ciertos alimentos que contengan nutrientes, fundamentalmente proteínas, como por ejemplo frutos secos y yogurt griego, esto aplica también por supuesto para los adultos mayores”, confirmó el doctor Osmar del Toro.