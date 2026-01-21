Adidas lanza las nuevas camisetas de Colo Colo para 2026: Conócelas aquí

“De punta en blanco” es la inspiración de la camiseta local, haciendo referencia al “ritual” colocolino cada vez que juega su equipo, en la que el hincha viste con elegancia y orgullo la camiseta de su club.

Nuevo año y nueva piel para Colo Colo. Adidas, marca alemana que viste a los albos, dio a conocer la nueva indumentaria que el cuadro popular usará durante 2026.

“Desde adidas sabemos y conocemos la importancia que tienen las nuevas camisetas para los hinchas de un club tan importante como Colo-Colo. Con esta nueva colección, tenemos por objetivo respetar la historia y los orígenes del club, con los valores que representan a los hinchas albos. Creemos firmemente en que ambas camisetas expresan la identidad y herencia del club, conectando con los fanáticos a través de diseños personalizados y dedicados a su tradición. Estamos realmente orgullosos de seguir colaborando con el club y aportando con indumentaria de primer nivel para los objetivos de este año”, señaló Jerome Leveque, General Manager de adidas Chile.

En cuanto al diseño, esta nueva indumentaria mantiene la tradición del blanco con detalles negros. Esta vez, se añaden detalles del club con un monograma con relieves en toda la camiseta, conformando un grabado único en la tela: “Colo-Colo”.

Por otro lado, la camiseta de visita resalta por su tono negro, acompañado de detalles rojos como los nombres, dorsales y auspiciadores. Sumado a esto, se incluyen algunos patrones inspirados en la cultura de los pueblos originarios, presentes en el cuello y mangas, haciendo un homenaje a las características que identifican al club desde su génesis. Por último, un detalle en el “sign-off” en la zona posterior de la camiseta, representando los 4 colores y elementos fundamentales de una de las culturas indígenas más importantes del país.

Otra de las sorpresas que trae adidas para los hinchas, es que ambas indumentarias llegarán con su versión manga larga, concretando una petición de los hinchas desde hace varias temporadas en el mercado local.