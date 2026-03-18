A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Newcastle United por la Champions League

Los españoles reciben a los ingleses por la vuelta de los octavos de final, tras el empate 1-1 en la ida.

Barcelona y Newcastle vuelven a enfrentarse este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, en una llave que llega completamente abierta después del 1-1 registrado en la ida en St. James’ Park. Harvey Barnes adelantó a los ingleses y Lamine Yamal igualó de penal en el último minuto para los azulgranas.

El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el equipo catalán buscará hacerse fuerte como local para avanzar a la siguiente ronda. El ganador de esta serie enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Tottenham.

Cuándo juega Barcelona vs. Newcastle

El partido entre Barcelona y Newcastle United se juega este miércoles 18 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.

Los equipos se medirán en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, por la revancha de los octavos de final de la Champions League.

Dónde ver a Barcelona vs. Newcastle

El partido entre Barcelona y Newcastle se podrá ver en Chile a través de Disney+.

Cómo llega la llave

La serie quedó igualada 1-1 en la ida, por lo que el ganador de este partido avanzará a cuartos de final. Si vuelven a empatar en los 90 minutos, la clasificación se definirá en tiempo extra y, de ser necesario, en penales.