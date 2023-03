Netflix confirmó que You, la serie que sigue al asesino Joe Goldberg (Penn Badgley), tendrá una quinta temporada, la que a su vez será la última.

“Prepárate para el capítulo final de Joe Goldberg. ¡You regresará para una quinta y última temporada en 2024!”, fue el anuncio realizado por el servicio de streaming este viernes.

Brace yourself for Joe Goldberg's final chapter.

You will return for a fifth and final season in 2024! pic.twitter.com/rbQBOnQPSJ

