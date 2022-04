(CNN)— The Batman regresará.

Warner Bros reveló la noticia durante su presentación del martes en CinemaCon, donde el director de The Batman, Matt Reeves, dio la noticia.

The Batman presenta a Bruce Wayne como un joven que lucha contra la corrupción en Gotham City, persiguiendo al Acertijo, interpretado por Paul Dano. Robert Pattinson está listo para regresar como Batman.

Aún no se sabe si el resto del elenco regresará. Zoë Kravitz interpretó a Catwoman, Andy Serkis interpretó al mayordomo de Batman, Alfred Pennyworth, Colin Farrell apareció como Penguin y Jeffrey Wright como el jefe de policía de Gotham City, James Gordon.

The Batman se estrenó en los cines en marzo y obtuvo el fin de semana de estreno más grande de 2022. Además, es hasta ahora la película más taquillera del año.

La película ganó $ 760 millones en la taquilla mundial. Cuando se lanzó en HBO Max, fue visto por 4,1 millones de hogares en la primera semana, informa Deadline .

Warner Bros, que al igual que CNN es parte de Warner Bros Discovery, también tiene más títulos de DC en su lista, incluida la animada DC League of Super-Pets, Shazam! Fury of the Gods y una secuela de Aquaman, que verá el regreso de Jason Momoa.