Vuelve Dragon Ball Super: Confirman “The Galactic Patrol” y la adaptación del arco de la Patrulla Galáctica

La franquicia confirmó “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, un nuevo anime que adaptará el arco “Galactic Patrol Prisoner” del manga y continuará la historia tras el Torneo del Poder, con Moro como antagonista.

La franquicia Dragon Ball confirmó un nuevo proyecto animado Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una serie que adaptará al anime el arco conocido en el manga como Galactic Patrol Prisoner Arc.

El anuncio se realizó este fin de semana, durante el evento del 40° aniversario “Dragon Ball Genkidamatsuri”, realizado en Makuhari Messe, Japón.

De acuerdo con la información oficial, la historia se ubicará después del “Universe Survival Arc” (Torneo del Poder) del anime emitido entre 2015 y 2018.

En esta nueva etapa, Goku y Vegeta trabajarán junto a los integrantes de la Patrulla Galáctica para enfrentar a un nuevo enemigo: Moro, descrito como un “devorador de planetas”.

Junto con el anuncio, se reveló un teaser visual en el que aparecen Goku y Vegeta con uniformes y emblemas de la Patrulla Galáctica, anticipando el enfoque del nuevo arco.

Por ahora, no se informó una fecha de estreno para The Galactic Patrol, y la comunicación oficial se limita a señalar que la producción ya está en marcha.

En paralelo, el evento también confirmó Dragon Ball Super: Beerus – The ENHANCED edition, una versión “mejorada” del anime de Dragon Ball Super que, según el sitio oficial, se estrenará en otoño de 2026.