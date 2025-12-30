Viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Se viene el recuerdo y aumenta el dolor”

En una entrevista, Gloria Sáez abordó el dolor que ha experimentado tras la partida del cantante, especialmente en estas fechas. "Nada se compara a que se vaya un compañero de vida”, sostuvo.

La figura de Tommy Rey vuelve a instalarse con fuerza en el imaginario colectivo en la antesala de un nuevo Año Nuevo, fecha con la que su voz quedó ligada para siempre.

Fue a finales de marzo de este año que Patricio Fernando Zúñiga Jorquera, más conocido como Tommy Rey, murió a los 80 años debido a un infarto agudo al miocardio y un repentino paro cardiorrespiratorio.

En entrevista con La Tercera, su viuda Gloria Sáez (68), quien estuvo junto al cantante durante 43 años, conversó sobre cómo han sido estos meses sin él, ad portas de una fecha que resulta especialmente significativa.

Sáez reveló que pasó la última Navidad completamente sola, acompañada solo por sus mascotas, y describió la profundidad del dolor tras la partida de quien fuera uno de los mayores íconos de la cultura popular chilena.

“No quise ir donde mis hijos para echarles a perder Nochebuena. Aún estoy muy angustiada y con ataque de llanto. Quería estar sola (…). Estas fechas son especiales, porque se viene el recuerdo y aumenta el dolor“, contó.

Confesó al citado medio que ha sentido pena “por la muerte de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, pero nunca la pena que había sentido por la muerte de él. Nada se compara a que se vaya un compañero de vida”.

Si la Navidad fue una jornada marcada por el silencio, el Año Nuevo no será distinto para ella. Explicó que durante años esa fecha solía pasarla con sus hijos, ya que el cantante trabajaba. “Él siempre tenía que trabajar. Para Navidad nunca trabajó, siempre lo pasó en la casa”, recordó.

Sobre cómo enfrentará este 31 de diciembre, Sáez fue clara: “Esta vez también será un Año Nuevo solita en mi casa. No quiero ir donde mis hijos, no siento ganas de celebrar. (…) No me da el corazón para alegrarme, comer fuera o cosas así; prefiero quedarme tranquila en mi casa”.

Pese al dolor, destacó las muestras de apoyo recibidas en estas semanas. “Mucha gente me ha llamado y se ha preocupado por saber cómo voy a pasar el Año Nuevo, porque es una fecha especial. Me han llamado otros cantantes, de otras orquestas, amigos, de todo. Les agradezco mucho”.

Finalmente, se refirió al significado que tendrá el himno Un año más en esta fecha. “Sí (tendrá un significado especial) y me alegro de que se siga escuchando con su voz; es lo que quiso realmente durante su vida. Ojalá se siga escuchando mucho con su voz”.