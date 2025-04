“Las mujeres ceden demasiado”: Viola Davis crítica la falta de liderazgo femenino en el cine debido a las presiones de Hollywood

En una reciente conferencia de prensa, la ganadora del Óscar destacó la importancia de defender la propia visión creativa femenina sin concesiones. “Existe esa sensación de que (las mujeres) solo están para ser una extensión del deseo masculino o para ser simpáticas", enfatizó.

En el marco de la gira internacional de su nueva película G20, Viola Davis, protagonista y productora del proyecto, hizo un llamado a fortalecer la representación femenina en el cine de acción.

En una conferencia de prensa global, la ganadora del Premio Óscar abordó con claridad los desafíos que enfrentan las mujeres en roles protagónicos y creativos dentro de la industria del entretenimiento.

Asimismo, Davis subrayó la importancia de que sus pares mantengan su integridad creativa frente a las expectativas del sistema.

“Cuando se trata de decepcionar a otros o decepcionarte a ti misma, elige decepcionar a otros. Tu deber en la vida es decepcionar a la mayor cantidad de personas posible”, señaló, citando a la autora Glennon Doyle.

La actriz también lamentó que, muchas veces, las mujeres se vean presionadas a ceder en sus decisiones por no sentirse con pleno derecho a desenvolverme en entornos históricamente dominados por hombres.

“Las mujeres a veces olvidan eso, ceden demasiado, porque no solemos ocupar estos espacios, en este género, esta industria”.

En G20, Davis interpreta a Danielle Sutton, una presidenta de Estados Unidos que combina el liderazgo con la vulnerabilidad de una mujer agotada por la lucha constante.

La estrella explicó que su enfoque fue retratar a una figura compleja y humana. “No estoy interpretando a la presidenta de los Estados Unidos, estoy interpretando a Danielle Sutton, quien fue elegida como presidenta de los Estados Unidos”, dijo. “Ella vive por su valía”.

Y ahondó en dicha línea señalando: “Tengo una meta ambiciosa, un deseo o un sueño: quiero que las niñas y mujeres sientan que son capaces. No están aquí solo para… no es que muchas mujeres lo estén, pero existe esa sensación de que solo están para ser una extensión del deseo masculino o para ser simpáticas. Quiero que sientan que no hay nada que no puedan lograr, y que los únicos límites a sus vidas son los límites de su imaginación. Y esa imaginación no tiene límites”.

También quiso instar a las audiencias a comprometerse con relatos que amplíen la representación.

“Me gusta cuando la gente se sienta durante dos horas con los personajes. Hay una mujer negra, de cierta edad, en el rol principal, y que la gente crea en eso, que se queden, se conecten y se comprometan”, concluyó.