Vacaciones de invierno en Quilicura: Pista de hielo, animales exóticos y teatro familiar gratis

Quilicura tendrá una programación gratuita para niñas, niños, jóvenes y familias durante las vacaciones de invierno.

Entre el 25 de junio y el 5 de julio, el Centro Cultural Municipal de Quilicura recibirá una nueva edición de Llueve Cultura en Quilicura: ¡Un invierno lleno de Teatro, Selva y Hielo!, iniciativa organizada por la Municipalidad de Quilicura a través de su Corporación Cultural.

La agenda contempla tres ejes principales: un ciclo de teatro familiar, una experiencia interactiva con animales exóticos y una pista de patinaje sobre hielo.

Todas las actividades serán de entrada liberada, aunque algunas requieren reserva previa y estarán sujetas a cupos limitados.

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La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, señaló que la programación busca ampliar el acceso a actividades culturales y recreativas durante el receso escolar.

“Como Alcaldía Ciudadana creemos que la cultura, la recreación y la posibilidad de compartir en familia son derechos que deben estar al alcance de todas y todos, sin importar los recursos económicos o la distancia”, afirmó.

Bobadilla agregó que este año se incorporan experiencias nuevas para la comuna, como la pista de hielo y la exposición Selva Viva.

“Nuestro compromiso es seguir acercando oportunidades culturales y recreativas de calidad a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a nuestros niños y niñas”, sostuvo.

Teatro, K-Pop y una experiencia con animales

La programación comenzará con el Ciclo Familiar de Quilicura Teatro, que se desarrollará entre el jueves 25 y el domingo 28 de junio en el domo del Centro Cultural Municipal.

Las funciones serán a las 19:00 horas, con ingreso por orden de llegada.

Entre los espectáculos anunciados se encuentra Golden: Las Guerreras K-Pop, el tributo, programado para el 25 y 28 de junio.

La cartelera también incluye Niña Alien II, nuestros orígenes cósmicos, el 26 de junio, y El gigante egoísta, el 27 de junio.

De manera paralela, entre el 25 y el 28 de junio, se presentará Selva Viva: es salvaje aprender, una experiencia educativa encabezada por el entomólogo y divulgador Alfredo Ugarte.

La actividad permitirá conocer más de 30 especies de animales y busca promover el aprendizaje sobre biodiversidad y cuidado del medioambiente.

Ugarte es conocido en Chile por su trabajo de divulgación científica y por actividades familiares orientadas al conocimiento de insectos, reptiles y otras especies.

En junio de 2026, por ejemplo, otra edición de Selva Viva fue anunciada como una experiencia gratuita con inscripción previa para acercar a las familias al mundo animal.

Pista de hielo y reservas

Uno de los puntos centrales de la programación será la instalación de una pista de patinaje sobre hielo, disponible entre el martes 30 de junio y el domingo 5 de julio.

Según la organización, será la primera vez que una experiencia de este tipo se realice en la comuna.

Para la pista de hielo habrá reservas online desde el 25 de junio a las 12:00 horas en el sitio de la Corporación Cultural de Quilicura.

La actividad funcionará del 30 de junio al 4 de julio, entre 12:00 y 21:00 horas, con último ingreso a las 20:40 horas.

El 5 de julio, el horario será de 12:00 a 18:00 horas, con último ingreso a las 17:40 horas.

En el caso de Selva Viva, las reservas estarán disponibles desde el 22 de junio a las 12:00 horas.

La experiencia funcionará entre el 25 y el 28 de junio, de 12:00 a 18:00 horas, con último ingreso a las 17:15 horas.

Coordenadas generales

Lugar: Centro Cultural Municipal de Quilicura, Avenida O’Higgins 281

Fechas: Del 25 de junio al 5 de julio de 2026

Entrada: Liberada, con cupos limitados

Reservas: www.corpoquilicura.cl

Quilicura Teatro – Ciclo Familiar

Del 25 al 28 de junio

19:00 horas

Ingreso por orden de llegada

Selva Viva: es salvaje aprender

Del 25 al 28 de junio

12:00 a 18:00 horas

Último ingreso: 17:15 horas

Reservas desde el 22 de junio a las 12:00 horas

Pista de hielo

Del 30 de junio al 5 de julio

30 de junio al 4 de julio: 12:00 a 21:00 horas

5 de julio: 12:00 a 18:00 horas

Reservas desde el 25 de junio a las 12:00 horas