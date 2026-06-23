Vacaciones de invierno en la Región Metropolitana: Gobierno de Santiago lanza catálogo digital con 31 panoramas

En el marco de las vacaciones de invierno, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago lanzó un catálogo digital que reúne 31 panoramas para disfrutar en la capital, incluyendo actividades culturales, deportivas, recreativas y familiares, de las cuales 13 son completamente gratuitas.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó que “Santiago cuenta con una amplia oferta de actividades, atractivos turísticos y experiencias familiares que permiten disfrutar unas vacaciones de invierno entretenidas y diversas sin necesidad de salir de la capital”.
“A través de este catálogo digital de 31 panoramas, con 13 gratuitas, buscamos incentivar que las personas redescubran la región, conozcan nuevos espacios y aprovechen la variada programación disponible en las distintas comunas. Queremos recuperar la ciudad para las personas y que Santiago vuelva a vivirse en la calle, en sus barrios y plazas”, agregó.
La guía incluye experiencias para distintos intereses y edades, entre ellas festivales, museos, parques temáticos, talleres infantiles, actividades deportivas y panoramas vinculados a la naturaleza. Asimismo, contempla una programación especial en cinco museos y espacios culturales durante el receso escolar.
Panoramas de Santiago para las Vacaciones de Invierno 2026
- Visita al Museo de Autos Antiguos de Chile
- Granja Educativa de Lonquén
- Campamento de Invierno en el Rancho La Esperanza
- Vacaciones Bioparque Huellitas
- Vacaciones en Parque El Trapiche
- Vacaciones de Invierno Planetario Huechuraba
- Cierre de Vacaciones de Invierno
- Xtreme Ice: Patinaje en Hielo
- Tours Turismo: Bolsa de Comercio de Santiago
- Alicia Wonderland Experience
- Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago
- Family Fest Powered by Hasbro
- IV Festival Lluvia de Muñecos
- Vacaciones de Invierno en Planetario Usach
- Museo de Bomberos de Santiago: Encuentra el Objeto Olvidado
- MIM Edición Invernal 2026
- Dopamine Land Santiago
- Talleres Infantiles Gratuitos en Bibliotecas Provi
- Feria Otaku Pelluza
- Kidzania: Winter Camp
- Guerreras Experience
- Pista de Hielo en Quilicura
- Escuelita de Invierno Cascada de las Ánimas
- Museo Histórico Nacional: Talleres de Invierno
- Campamento de Invierno en Huechuraba
- Festival de Teatro Infantil y Familiar de Invierno
- Invierno en el Museo Histórico de Carabineros
- Segunda Feria de la Naturaleza en el Zoo Nacional
- Vacaciones de Invierno en el Centro Cultural La Moneda
- Comic Con Chile
- La Casa de Bluey en Santiago
¿Dónde descargar el catálogo?
El catálogo digital puede descargarse gratuitamente a través de los sitios web del Gobierno de Santiago, la Corporación Regional de Santiago y Visit Santiago.
Descargar catálogo digital de Vacaciones de Invierno 2026.
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