Vacaciones de invierno en la Región Metropolitana: Gobierno de Santiago lanza catálogo digital con 31 panoramas

En el marco de las vacaciones de invierno, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago lanzó un catálogo digital que reúne 31 panoramas para disfrutar en la capital, incluyendo actividades culturales, deportivas, recreativas y familiares, de las cuales 13 son completamente gratuitas.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó que “Santiago cuenta con una amplia oferta de actividades, atractivos turísticos y experiencias familiares que permiten disfrutar unas vacaciones de invierno entretenidas y diversas sin necesidad de salir de la capital”.

“A través de este catálogo digital de 31 panoramas, con 13 gratuitas, buscamos incentivar que las personas redescubran la región, conozcan nuevos espacios y aprovechen la variada programación disponible en las distintas comunas. Queremos recuperar la ciudad para las personas y que Santiago vuelva a vivirse en la calle, en sus barrios y plazas”, agregó.

La guía incluye experiencias para distintos intereses y edades, entre ellas festivales, museos, parques temáticos, talleres infantiles, actividades deportivas y panoramas vinculados a la naturaleza. Asimismo, contempla una programación especial en cinco museos y espacios culturales durante el receso escolar.

Panoramas de Santiago para las Vacaciones de Invierno 2026

Visita al Museo de Autos Antiguos de Chile

Granja Educativa de Lonquén

Campamento de Invierno en el Rancho La Esperanza

Vacaciones Bioparque Huellitas

Vacaciones en Parque El Trapiche

Vacaciones de Invierno Planetario Huechuraba

Cierre de Vacaciones de Invierno

Xtreme Ice: Patinaje en Hielo

Tours Turismo: Bolsa de Comercio de Santiago

Alicia Wonderland Experience

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago

Family Fest Powered by Hasbro

IV Festival Lluvia de Muñecos

Vacaciones de Invierno en Planetario Usach

Museo de Bomberos de Santiago: Encuentra el Objeto Olvidado

MIM Edición Invernal 2026

Dopamine Land Santiago

Talleres Infantiles Gratuitos en Bibliotecas Provi

Feria Otaku Pelluza

Kidzania: Winter Camp

Guerreras Experience

Pista de Hielo en Quilicura

Escuelita de Invierno Cascada de las Ánimas

Museo Histórico Nacional: Talleres de Invierno

Campamento de Invierno en Huechuraba

Festival de Teatro Infantil y Familiar de Invierno

Invierno en el Museo Histórico de Carabineros

Segunda Feria de la Naturaleza en el Zoo Nacional

Vacaciones de Invierno en el Centro Cultural La Moneda

Comic Con Chile

La Casa de Bluey en Santiago

¿Dónde descargar el catálogo?

El catálogo digital puede descargarse gratuitamente a través de los sitios web del Gobierno de Santiago, la Corporación Regional de Santiago y Visit Santiago.

Descargar catálogo digital de Vacaciones de Invierno 2026.