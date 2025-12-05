Universidad de Chile inaugura exposición por los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral

La Universidad de Chile anunció la inauguración de una exposición gratuita en homenaje a los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. La muestra realizará un recorrido por su obra y por su vínculo histórico con la casa de estudios.

El 10 de diciembre de 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera autora latinoamericana distinguida con este galardón. A días de cumplirse 80 años de ese histórico hito, la Universidad de Chile anunció la inauguración de una exposición gratuita en el campus Juan Gómez Millas, en la comuna de Ñuñoa.

La muestra, titulada Gabriela Mistral: maestra de América, voz en el mundo, abrirá el 18 de diciembre a las 17:00 horas en la Plataforma Cultural del campus.

Una exposición para redescubrir a Mistral

La exhibición es resultado del trabajo conjunto de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), el Archivo Central Andrés Bello, el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA) y XR Labs. El equipo desarrolló una propuesta que reúne documentos, objetos personales, libros, fotografías, material audiovisual, instalaciones sensoriales y obras de arte contemporáneo para ofrecer una mirada renovada sobre la vida y obra de la poetisa.

El recorrido permitirá explorar su relación con la escritura, la naturaleza, los viajes, su pensamiento político social y sus vínculos con la Universidad de Chile. Entre estos destacan la entrega del título de Profesora de Estado en Castellano, el Doctorado Honoris Causa, la primera postulación oficial al Nobel en 1939 auspiciada por la Facultad de Filosofía y Educación y su velorio en el Salón de Honor en 1957.

Los contenidos se agrupan en seis ejes temáticos que buscan acercar al público a distintas dimensiones de la poeta, especialmente a lo político y social presente en su obra.

Primeras ediciones

Los visitantes podrán interactuar con primeras ediciones de Tala (1938), Lagar (1954), Desolación (1922), Ternura (1924), Lectura para Mujeres (1923) y Poema de Chile (1967). También se incluirán fotografías sobre su proceso de escritura en Santa Bárbara y el audio Cómo escribo, donde Mistral describe su método creativo.

Uno de los hitos de la exposición será Mistral XR, una obra audiovisual creada por el Laboratorio XR Labs mediante técnicas mixtas: guion cinematográfico, inteligencia artificial generativa, efectos visuales y diseño sonoro espacial.

Esta pieza permite recrear un momento histórico: la última visita de Gabriela Mistral a Chile en 1954, cuando recibió el Doctorado Honoris Causa de manos del rector Juan Gómez Millas, acompañada por las palabras del profesor Luis Oyarzún. La escena reconstruye la entrega del diploma y el discurso donde la poeta reflexionó sobre el rol de los intelectuales y de la universidad frente a los desafíos del país.

Obras seleccionadas por el MAPA

La exposición incluirá además un conjunto de obras elegidas en la convocatoria abierta del Museo de Arte Popular Americano.

Sobre la iniciativa, Paulina Faba, directora del museo, destacó: “Espero que quienes visiten la exposición en la Plataforma Cultural puedan impregnarse de nuevas miradas sobre Gabriela Mistral: perspectivas que van desde la documentación que resguarda la Universidad de Chile (en especial el Archivo Bello) hasta su relación con la institución y con la intelectualidad latinoamericana. Ese diálogo entre archivo, pensamiento y territorio está en el corazón de lo que es el MAPA”.