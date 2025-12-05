A 80 años del Premio Nobel: Más de 50 artistas realizarán homenaje a Gabriela Mistral frente a La Moneda

"Este 10 de diciembre tendremos una gran cartelera de actividades ciudadanas para celebrar su creación y un espectáculo frente a La Moneda: 'Chile canta a Gabriela' donde queremos celebrar su legado de manera viva y masiva, acercándolo a muchas personas y recordando que la cultura es un lugar de encuentro que nos une y nos inspira", comentó la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Con motivo de los 80 años del Premio Nobel de Literatura, el Ministerio de las Culturas presentará “Chile canta a Gabriela”, un espectáculo que rendirá homenaje a la poeta Gabriela Mistral.

El homenaje mezclará hip hop, electrónica, rock, pop, bolero, folclore, sambas y otros estilos musicales en una actividad gratuita que se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre en la Plaza de la Cultura, frente a La Moneda, a partir de las 21:00 horas.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, expresó que “homenajear a Gabriela Mistral es también mirarnos como país. Su palabra sigue abriendo caminos de sensibilidad, justicia y comunidad. Este 10 de diciembre tendremos una gran cartelera de actividades ciudadanas para celebrar su creación y un espectáculo frente a La Moneda: ‘Chile canta a Gabriela’ donde queremos celebrar su legado de manera viva y masiva, acercándolo a muchas personas y recordando que la cultura es un lugar de encuentro que nos une y nos inspira”.

A 80 años del Premio Nobel: Homenaje a Gabriela Mistral en La Moneda

La propuesta incluye la presentación de cerca de 50 artistas, quienes darán vida a los versos de Mistral en una puesta en escena única a través de la “música, lecturas, interpretaciones de poemas y canciones que dialogan con la obra y la sensibilidad de la autora e intelectual chilena”.

Serán parte de la actividad Joe Vasconcellos, Nicole, Cami, Javiera Parra, Akriila, Zaturno, Cata Plaza, Vicente Cifuentes, Metalengua, Dúo Pajarito, Paula Rivas y Horacio Salinas, entre otros.

“En la puesta en escena, destacan la representación de paisajes de Poema de Chile y la musicalización de versos presentes en Atacama, País de la ausencia y Dame la mano, que se suman a nuevas composiciones inspiradas en las cartas escritas por Mistral a Doris Dana y Yin Yin”, detallaron desde el Ministerio.

En la narración se incluirá la intervención de las actrices Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle, y del Cuarteto Austral, La Corre y Vuela, junto a la participación del ilustrador Pablo de la Fuente, quien hará una creación visual en vivo.

El espectáculo también “incluye un cuerpo de 10 bailarines y bailarinas, quienes interpretarán una coreografía a cargo de Magdalena Bahamondes. La dirección escénica es de Martín Erazo y la dirección musical de Camilo Salinas”.

Tras la actividad, se exhibirá en el lugar una proyección lumínica que “espera dar cierre a una experiencia inolvidable marcada por la creación, la emoción y la voz de la propia Mistral”.