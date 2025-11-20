Cultura Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

Universidad de Chile celebra 183 años con concierto sinfónico: ¿Cuándo es y cómo conseguir entradas?

Por CNN Chile

20.11.2025 / 13:48

La U. de Chile celebrará sus 183 años con dos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile encabezará el concierto aniversario con que la Universidad de Chile celebrará sus 183 años, con dos funciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional, por primera vez escenario central de esta conmemoración.

El día jueves 20 a las 19:30 horas, la función estará dirigida a la comunidad universitaria, mientras que el viernes 21, a la misma hora, será abierta al público general.

La bajada del telón estará acompañada de la interpretación especial del Himno de la Universidad de Chile, registro que se realizó en la Gran Sala con Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, bajo arreglos de Maximiliano Soto Mayorga y producción de Ignacio Arriagada, junto a estudiantes de Ingeniería en Sonido.

La dirección estará nuevamente a cargo del maestro Christian Lorca.

Un programa que cruza Chopin, creación chilena y Mozart

El programa abrirá con el Concierto para piano n.º 2 en fa menor, op. 21, de Frédéric Chopin, interpretado por la joven pianista Bárbara Sanhueza, ganadora del Concurso de Solistas 2025 y una de las figuras emergentes más relevantes del piano chileno.

Luego retornará “Tierra Sagrada, para fagot y orquesta”, del fagotista y compositor Nelson Vinot, inspirada en las raíces del pueblo mapuche y articulada en tres movimientos con textos en mapudungún y chesungun, interpretados por la solista vocal Rocío Rojas Monsalve.

El cierre estará a cargo de la Sinfonía n.º 36 en do mayor “Linz” de Wolfgang Amadeus Mozart, obra que combina majestuosidad formal y energía orquestal.

Entradas y descuentos

Los valores de las entradas van desde $9.500 hasta $30.000 y se encuentran disponibles en la web de CEAC, así como en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile.

Además, hay descuentos del 40% para estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile, 25% para adultos mayores en plateas y 30% para socios Coopeuch.

