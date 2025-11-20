Universidad de Chile celebra 183 años con concierto sinfónico: ¿Cuándo es y cómo conseguir entradas?

La U. de Chile celebrará sus 183 años con dos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile encabezará el concierto aniversario con que la Universidad de Chile celebrará sus 183 años, con dos funciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional, por primera vez escenario central de esta conmemoración.

El día jueves 20 a las 19:30 horas, la función estará dirigida a la comunidad universitaria, mientras que el viernes 21, a la misma hora, será abierta al público general.

La bajada del telón estará acompañada de la interpretación especial del Himno de la Universidad de Chile, registro que se realizó en la Gran Sala con Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, bajo arreglos de Maximiliano Soto Mayorga y producción de Ignacio Arriagada, junto a estudiantes de Ingeniería en Sonido.

La dirección estará nuevamente a cargo del maestro Christian Lorca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centro de Extensión Artística y Cultural Universidad de Chile (@ceac.uchile)

Un programa que cruza Chopin, creación chilena y Mozart

El programa abrirá con el Concierto para piano n.º 2 en fa menor, op. 21, de Frédéric Chopin, interpretado por la joven pianista Bárbara Sanhueza, ganadora del Concurso de Solistas 2025 y una de las figuras emergentes más relevantes del piano chileno.

Luego retornará “Tierra Sagrada, para fagot y orquesta”, del fagotista y compositor Nelson Vinot, inspirada en las raíces del pueblo mapuche y articulada en tres movimientos con textos en mapudungún y chesungun, interpretados por la solista vocal Rocío Rojas Monsalve.

El cierre estará a cargo de la Sinfonía n.º 36 en do mayor “Linz” de Wolfgang Amadeus Mozart, obra que combina majestuosidad formal y energía orquestal.

Entradas y descuentos