Un monstruo rendido le brinda a Gloria Estefan las gaviotas de plata y oro en Viña 2026

Por CNN Chile

22.02.2026 / 23:21

Primero fue la gaviota de plata, tras casi una hora exacta de presentación, en donde emocionó al monstruo de la Quinta.

Tras una emotiva presentación, el público del Festival de Viña brindó a Gloria Estefan los primeros reconocimientos de la jornada.

A pesar de los años y de algunas fallas vocales, Estefan logró conquistar al público con un repertorio musical brillante.

“Ustedes hoy son mi país y le dedico esto a ustedes”, afirmó tras recibir el primer galardón, recordando que no puede pisar Cuba, país de donde es originaria.

Después, y de la mano de su esposo Emilio, recibió la gaviota de oro en un emotivo momento.

