Tras sufrir desmayo en pleno concierto: Lola Young cancela todos sus conciertos “hasta nuevo aviso”

Lola Young, conocida por el hit viral “Messy”, anunció que no dará más shows “por el futuro previsible” y pidió a sus fans una “segunda oportunidad” cuando regrese. En el pasado, la cantante ha expuesto tener dificultades en cuanto a salud mental y adicciones.

(CNN) — La cantante británica Lola Young anunció que cancela todas sus presentaciones “hasta nuevo aviso”, días después de desvanecerse en el escenario durante un festival en Queens, Nueva York.

La artista de 24 años, conocida por su hit Messy, informó en un comunicado publicado este martes en su Instagram verificado que se “alejará por un tiempo” y que cancelará “todo por el futuro previsible”.

Según su sitio web, Young tenía programados múltiples conciertos en el Reino Unido en octubre, para luego girar por Canadá y Estados Unidos hasta comienzos de diciembre.

La publicación no detalla el motivo específico de las cancelaciones, pero aclara que quienes compraron entradas tienen derecho a reembolso completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕿𝖍𝖊𝖊 𝕷𝖔𝖑𝖆 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌 (@lolayounggg)

“Siento mucho decepcionar a quienes compraron un boleto para verme, me duele más de lo que imaginan”, escribió. Más adelante, añadió que espera que el público le dé “una segunda oportunidad” cuando haya tenido tiempo de trabajar en sí misma y volver más fuerte.

Las cancelaciones llegan pocos días después de que la cantante se desplomara en el escenario durante un show en Queens. Tras el incidente, Young aseguró a sus seguidores que “ahora estoy bien”.

Antes de caer, según videos difundidos en redes sociales, había dicho que atravesaba “un par de días complicados”.

CNN contactó a los representantes de Young para obtener más información.

La artista ha hablado previamente sobre sus problemas de salud mental y adicciones.

“He tenido que alejarme un tiempo mientras luchaba contra algunas cosas… la adicción a ciertas sustancias… Es un viaje constante”, señaló en una entrevista con The Guardian publicada a comienzos de este mes.

Este año, Messy fue nominada a Social Song of the Year en los American Music Awards.