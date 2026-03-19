Tras su paso por Lollapalooza Chile: Ruel estrena la canción “Don’t Say That” y confirma fecha de su próximo disco

El cantante australiano Ruel presentó su nuevo single “Don’t Say That”, acompañado de videoclip oficial. El tema funciona como primer adelanto del álbum “Kicking & Screaming”, un disco de 10 canciones con lanzamiento fijado para el 12 de junio.

El cantante y compositor australiano Ruel presentó este jueves su nuevo sencillo Don’t Say That, marcando el inicio de una nueva etapa musical que se proyecta con el lanzamiento de su próximo álbum Kicking & Screaming, previsto para junio de 2026.

La canción funciona como carta de presentación del nuevo trabajo discográfico, compuesto por 10 temas inéditos que continúan la línea desarrollada en su anterior álbum, Kicking My Feet, publicado en octubre de 2025.

En esta nueva entrega, el artista colabora con productores y compositores vinculados a nombres como Taylor Swift, Harry Styles y Sabrina Carpenter, ampliando su espectro sonoro dentro del pop contemporáneo.

¿Qué ha dicho Ruel sobre Don’t Say That?

Coescrita junto a Joel Little y Sean Douglas, Don’t Say That aborda el momento en que una relación comienza a desmoronarse, combinando una base melódica accesible con un trasfondo emocional marcado por la incertidumbre y la despedida.

En uno de sus pasajes centrales, la canción expone ese quiebre con la frase: “Maybe it’s time to accept that it’s over / It’s best that you go / it’s been so nice to know you”, que sintetiza el tono íntimo del tema.

Sobre el proceso creativo, el propio Ruel explicó que el track evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una pieza clave de esta nueva etapa.

“Al inicio, sentía que no era adecuada para Kicking My Feet, pero a medida que la seguimos desarrollando cambió completamente mi percepción. Ahora es una de mis canciones favoritas”, señaló.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Jackie Zhou, quien ha trabajado previamente con Chappell Roan.

La pieza audiovisual sitúa al cantante en una estación de metro, donde la coreografía y la puesta en escena dialogan con la sensación de aislamiento emocional que plantea la canción.

Actualmente, el artista se encuentra de paso por Latinoamérica como parte del circuito de festivales, incluyendo presentaciones en Lollapalooza Chile, Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Brasil, además del Estéreo Picnic en Colombia.

Luego continuará con la segunda etapa de su gira por Norteamérica, que finalizará en abril en Los Ángeles.