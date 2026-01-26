Tras casi cuatro décadas al mando de Hermès: Véronique Nichanian celebró su última aparición en desfile en París

En octubre pasado, Nichaian reveló que dejaría la casa de lujo francesa después de 38 años. Unos días después, Hermès anunció a la sucesora de la diseñadora de 71 años: Grace Wales Bonner, la joven británica de la generación del milenio, cuya discreta inteligencia la ha ayudado a construir un pequeño imperio de ropa sofisticada y segura de sí misma.

(CNN) — La moda no es un negocio digno. Es caótica, está en constante cambio y es propensa a ser descartable: ideas, tendencias y, sobre todo, personas.

Así que fue alentador ver a una casa de moda celebrar, con absoluta dignidad, la partida de uno de sus diseñadores más veteranos en la Semana de la Moda Masculina de París el sábado por la noche.

Véronique Nichanian, quien durante casi cuatro décadas supervisó la línea de ropa masculina en Hermès, celebró su última aparición con un desfile que brindó un inusual momento de elegancia en un mundo de moda convulso, y una colección que subrayó cómo esta diseñadora ultradiscreta ha creado una suntuosidad pragmática que innumerables contemporáneos han copiado en vano.

Nichanian reveló en octubre que dejaría la casa de lujo francesa después de 38 años. Unos respetuosos días después, Hermès anunció a la sucesora de la diseñadora de 71 años: Grace Wales Bonner, la joven británica de la generación del milenio, cuya discreta inteligencia la ha ayudado a construir un pequeño imperio de ropa sofisticada y segura de sí misma.

Una transición de poder tan fluida y pacífica es dolorosamente inusual en la moda y contrasta con el estado de ánimo general de la industria. Durante el último año y medio, en lo que algunos han llamado el “gran reinicio de la moda”, los diseñadores han sido intercambiados, eliminados, sustituidos entre sí y despedidos con aparente poca humanidad o bajo una presión escandalosa.

Un aire de inquietud se cierne ahora sobre las semanas de la moda y las tiendas insignia, donde debería haber entusiasmo por las nuevas ideas. Si cualquiera puede irse en cualquier momento, o las marcas cambian su identidad con un simple gesto del director ejecutivo, ¿cómo sabes en qué te estás metiendo al comprar un bolso o un abrigo? ¿Qué representa todo esto, aparte de una crueldad que, aunque ciertamente glamurosa, se siente tan ambivalente?

En lugar de un recorrido por sus grandes éxitos el sábado, Nichanian se centró en su misión, como siempre: crear ropa extraordinariamente hermosa para el hombre que busca lo mejor en la vida. No la más llamativa ni la más a la moda, sino la más exquisita, la más precisa.

Su colección final incluyó suéteres y bufandas confeccionados con una lana tan pura y suave que vibraban a cada paso; los trajes estilizaban, pero no resultaban empalagosamente juveniles. Los pantalones ligeramente tobilleros dejaban ver la caña de unas sublimes botas planas.

Un traje de cuero lucía un sutil toque de raya diplomática. Había ropa para Travis Scott (como un traje de cocodrilo), sentado en primera fila; para el hombre que ama la ropa elegante pero escéptico con la “moda” (pantalones holgados de cuero); y para el que se siente un poco travieso (un abrigo marrón con forro rosa intenso).

El desfile demostró cómo Nichanian ha sido pionera en un lenguaje que todas las marcas, desde The Row hasta Uniqlo, intentan recrear en su búsqueda de prendas que trasciendan las tendencias y el tiempo. Para muchos diseñadores y compradores actuales, el placer y la invención de la ropa se reducen a algo simplista: la mera perfección.

La moda se ha reinventado para encontrar el suéter “perfecto”, el pantalón “perfecto” o el zapato Oxford “adecuado”. Pero, claro, la perfección no es humana, y por eso nos encontramos buscando la atemporalidad como defensa contra un mundo que se niega a dejar de cambiar, para bien o para mal.

Como ha demostrado Nichanian temporada tras temporada, es el diseño, no la perfección, lo que hace que la ropa sea inigualable. ¿Por qué, si no, mostrar pantalones de polar con textura rugosa con una chaqueta de rayas a juego, que nadie necesita pero que sería divertidísimo llevar? Si algo debemos aprender de la filosofía de Nichanian, es que la ropa no debe ser “atemporal” ni aspirar a la perfección, sino lo suficientemente buena como para que, pase lo que pase, nos sintamos bien.

Y eso apunta a la mayor fortaleza de Nichanian, una que todos haríamos bien en adoptar: la longevidad. Hoy en día, hacer algo durante más de unos pocos años puede significar arriesgarse a la irrelevancia. La longevidad significa trabajar con diligencia y hacer tu trabajo.

En la moda, específicamente, significa honrar a tus clientes y poner sus deseos y necesidades por encima de un ego que podría llevarte a pastos más verdes o más extraños. Ves lo que la gente quiere, a veces antes de que lo sepan y otras veces justo cuando lo han soñado; ambas cosas son esenciales. Debes ser creativo, pero, casi imposible, con un calendario de la industria que exige colecciones dos veces al año o más.

A Nichanian le gustaba decir que no diseñaba ropa, sino “vêtements-objets”: ropa como objeto, hermosa de contemplar y aún más placentera de usar. Hizo que los excesos de la moda parecieran inútiles sin recurrir a lo monástico; en cambio, ofreció una suntuosidad sensata. Puede que las líneas y las siluetas hayan cambiado con el paso de las décadas, pero sus fundamentos permanecieron.

Tras el final de las modelos, Nichanian desfiló por la pasarela mientras un público de cientos de clientes, celebridades y editores le ofrecía una ovación de pie de cinco minutos. Abrazó al director artístico de Hermès; sonó Forever Man de Eric Clapton; las pantallas colgaban del techo reproduciendo repetidas veces las reverencias de Nichanian en los desfiles a lo largo de su carrera.

Fue un momento grandioso, pero sin sentimentalismo, y sonrió y saludó con la mano como una reina sin detenerse. Parecía saber que este maravilloso capítulo de su vida había terminado y que le esperaba más diversión en otro lugar.