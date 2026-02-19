“Toy Story 5” lanza tráiler: Woody y Buzz se reencuentran para enfrentar la amenaza de una tableta llamada Lilypad

La nueva película de Disney y Pixar, dirigida por Andrew Stanton, muestra a los juguetes clásicos lidiando con la irrupción tecnológica en la vida de Bonnie. El estreno está fijado para el 18 de junio de 2026.

Disney y Pixar presentaron un nuevo tráiler y póster de “Toy Story 5”, la esperada continuación de la saga animada. La trama sitúa a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes frente a una nueva amenaza: Lilypad, una tableta con voz de Greta Lee que llega con ideas disruptivas sobre cómo debe jugar su dueña, Bonnie.

El avance anticipa además el reencuentro de Woody y Buzz luego de que el primero dejara al grupo al final de “Toy Story 4” (2019) para ayudar a juguetes perdidos.

Elenco de lujo y equipo creativo

El filme cuenta con las voces en inglés de Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), junto a las incorporaciones de Craig Robinson, Shelby Rabara y Matty Matheson.

Andrew Stanton, ganador del Oscar por “WALL-E” y “Buscando a Nemo”, dirige la cinta, con producción de Lindsey Collins y música de Randy Newman, quien compone su quinta banda sonora para la franquicia.

La aventura animada, que aborda el choque entre el juego tradicional y la tecnología actual, se estrena exclusivamente en cines el 18 de junio de 2026.