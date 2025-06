“¿Asustado, Potter?”: Así anunció Tom Felton anunció su esperado retorno como Draco Malfoy al universo de Harry Potter

El actor británico Tom Felton confirmó que interpretará nuevamente a Draco Malfoy, ahora como adulto, en la obra de teatro “Harry Potter and the Cursed Child”, que vuelve a Broadway este noviembre Con una historia ambientada 19 años después de los eventos originales, la narrativa muestra a Harry y Draco como padres, cuyos hijos inician una nueva aventura en Hogwarts.

(CNN) — El actor británico Tom Felton, reconocido por interpretar a Draco Malfoy en la saga cinematográfica de Harry Potter, volverá a dar vida al famoso antagonista, esta vez sobre el escenario.

Felton anunció su participación en la obra Harry Potter and the Cursed Child, la exitosa producción teatral de Broadway, a través de una publicación conjunta en Instagram junto a las cuentas oficiales de Harry Potter y Harry Potter on Broadway.

En un video promocional titulado “Adivina quién está de vuelta”, se puede ver al actor luciendo un traje negro, anillos, varita en el bolsillo y una peluca rubia larga, antes de pronunciar la icónica frase: “¿Asustado, Potter?”, una de las más recordadas del personaje.

“La peluca rubia volvió a mi cabeza y de inmediato me puse a llorar, no sé por qué”, confesó Felton en una entrevista con el programa Today Show.

“Es una parte enorme de mi infancia. Es como regresar al colegio”, agregó.

Felton, de 37 años, interpretó por primera vez a Draco siendo un niño, como el rival escolar del joven mago Harry Potter en la pantalla grande.

Ahora, describe esta nueva etapa como “un momento que tengo que pellizcarme para creer”, y confesó que siente como si estuviera soñando.

La obra Harry Potter and the Cursed Child se sitúa 19 años después de los eventos del último libro y película, con Harry y Draco convertidos en padres que llevan a sus hijos por primera vez a Hogwarts.

Según la sinopsis oficial, la amistad entre Albus Potter y Scorpius Malfoy desencadena una nueva y sorprendente aventura con el poder de alterar el pasado y el futuro.

“Dejé atrás a ese personaje hace 16 años, y ahora tengo la oportunidad de volver a ponerme en sus zapatos, esta vez como padre, en una historia completamente nueva”, explicó Felton.

“Puedo conocer a Draco como adulto, lo cual es muy emocionante”.

Las funciones se realizarán en el Lyric Theatre de Nueva York entre el 11 de noviembre y el 22 de marzo.

La preventa de entradas comenzará el martes. La obra debutó en el West End de Londres en 2016 y ha ganado múltiples premios Olivier y Tony.