Toho anuncia ‘Godzilla Minus Zero’, la secuela oficial del aclamado filme japonés

Por CNN Chile

03.11.2025 / 16:36

La compañía confirmó el desarrollo de la continuación durante el Día de Godzilla, aunque no reveló la fecha de estreno ni detalles argumentales de la nueva producción.

Toho, la emblemática productora japonesa, anunció oficialmente la secuela de Godzilla Minus One durante la celebración del Día de Godzilla este 3 de noviembre. La nueva película, titulada Godzilla Minus Zero, marca el siguiente capítulo en la franquicia kaiju, aunque la empresa no proporcionó una fecha de lanzamiento específica ni adelantó elementos de su trama.

Este anuncio genera expectativa tras el éxito crítico y comercial de la cinta de 2023, que obtuvo elogios por su enfoque narrativo y profundidad emocional.

Un legado centrado en lo humano

Según reportó NME, a diferencia de otras entregas de la franquicia, Godzilla Minus One se distinguió por priorizar el desarrollo de sus personajes humanos por encima de las escenas de acción con el icónico monstruo. Esta aproximación, que resonó tanto en audiencias como en críticos, podría influir en el rumbo de la secuela.

Mientras los fans especulan sobre posibles conexiones argumentales, Toho mantiene un hermetismo total sobre el proyecto, que ya se perfila como uno de los estrenos más anticipados del cine japonés.

