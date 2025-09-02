Todos los estrenos, series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV: Esto es lo que viene en septiembre

Además, el terror se toma el mes en la antesala de Halloween, mientras el drama y la acción regresan con apuestas protagonizadas por estrellas como Jude Law, Reese Witherspoon, Olivia Cooke y Jessica Chastain.

(CNN en Español) – Termina el verano boreal y ya padres e hijos se preparan para el regreso a clases. Con septiembre se inicia el ciclo llamado de la temporada de premios y, la cercanía de Halloween, allana el terreno para los estrenos de películas y series de terror (que en 2025 ha tenido una buena cosecha).

Este septiembre promete el regreso de “Wednesday”, “Only Murders in the Bulding” y “The Morning Show”, el lanzamiento de un spin-off de la popular “The Office” y dos estrellas de Hollywood que debutan con nuevos programas series en streaming.

Esta es una guía de los títulos más relevantes por plataforma de streaming que se estrenan este septiembre:

HBO/HBO Max

Mark Ruffalo interpreta a un agente del FBI en la serie “Task”. HBO/HBO Max

La gran apuesta de HBO y HBO Max este mes es la serie “Task”, protagonizada por Mark Ruffalo, que trata sobre una unidad del FBI a la que le asignan investigar una cadena de robos violentos. Su novedad es que su creador es Brad Ingelsby, quien estuvo detrás de la premiada “Mare of Easttown”, de 2021. (HBO y HBO Max forman parte, junto con CNN en Español, de Warner Bros Discovery).

Quizás aprovechando que otra plataforma, Disney+, emite el final de temporada de la serie “Alien: Earth”, HBO Max incluye de nuevo en su programación de película “Prometheus”, de 2012, que cuenta el inicio de la franquicia “Alien”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Rick and Morty” (temporada 8). Estreno: 1 de septiembre

“The Place Promised in Our Early Days”. Estreno: 1 de septiembre

“Prometheus”. Disponible: 1 de septiembre

“Billionaire Boys Club”. Estreno: 4 de septiembre

“Friendship”. Estreno: 5 de septiembre

“Live Aid: When Rock ‘n’ Roll Took On The World”. Estreno: 5 de septiembre

“Task”. Estreno: 7 de septiembre

“Seen & Heard: The History Of Black Television”. Estreno: 9 de septiembre

“Warfare”. Estreno: 12 de septiembre

“American Prince: JFK Jr.”. Estreno: 23 de septiembre

“Eva Longoria: Searching For Spain”. Estreno: 30 de septiembre

Netflix

Jason Bateman y Jude Law en “Black Rabbit”. Cortesía Netflix

Netflix concentra su atención en septiembre es concluir la temporada 2 de la serie “Wednesday”, en la que participa la cantante y actriz Lady Gaga, así como en lanzar la temporada 3 de la la serie japonesa de ciencia ficción “Alice in Borderland”. Pero sus proyectos dramáticos de mayor notoriedad son las miniseries “Black Rabbit” con las estrellas Jude Law y Jason Bateman, quienes interpretan a hermanos, y “Wayward”, con Toni Collette y Mae Martin, sobre los misterios que oculta una institución para adolescentes problemáticos en un pueblo remoto.

Como novedad está la serie española “El refugio atómico”, producida por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, ambos detrás de “La casa de papel”. Trata sobre un grupo de multimillonarios que se refugia en un búnker cuando la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Wednesday” (temporada 2, Parte 2). Estreno: 3 de septiembre

“The Fragrant Flower Blooms with Dignity”. Estreno: 7 de septiembre

Combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Estreno: 13 de septiembre

“Black Rabbit”. Estreno: 18 de septiembre

“El refugio atómico”. Estreno: 19 de septiembre

“Wayward”. Estreno: 25 de septiembre

“The House of Guinness”. Estreno: 25 de septiembre

“Alice in Borderland” (temporada 3). Estreno: 25 de septiembre

Hulu/Disney+

Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short en “Only Murders in the Building”. 20th Television/Hulu

De las series más populares de Hulu (emitida en Latinoamérica por Disney+) es la comedia “Only Murders in the Building”, cuya temporada 5 se estrena el 9 de septiembre. Disney+ impulsa en septiembre dos series con estrellas de Hollywood: “Chad Powers”, con Glen Powell (“Twisters”), sobre una exestrella de fútbol americano, que se disfraza para conseguir trabajo como entrenador del equipo de una escuela secundaria; “The Lowdown”, protagonizada por Ethan Hawke, como un “periodista ciudadano” que reporta informaciones en la ciudad de Tulsa; la serie fue creada por Sterlin Harjo, autor de la aclamada serie “Rez Dogs”.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Lilo & Stich” (2025). Estreno en streaming: 3 de septiembre

“Only Murders in the Building” (temporada 5). Estreno: 9 de septiembre

“Tempest”. Estreno: 10 de septiembre

“Alien: Earth” (episodio final de temporada). Disponible: 23 de septiembre

“The Lowdown”. Estreno: 24 de septiembre

“Marvel Zombies”. Estreno: 24 de septiembre

“Gloria Gaynor: I Will Survive”. Estreno: 25 de septiembre

“Bob’s Burgers” (temporada 16). Estreno: 29 de septiembre

“The Simpsons” (temporada 37). Estreno: 29 de septiembre

“Chad Powers”. Estreno: 30 de septiembre

Prime Video

Lizzie Broadway, Jaz Sinclair, London Thor y Derek Luh en la temporada 2 de “Gen V”. Prime Video

Después de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, la otra gran franquicia de Prime Video es “The Boys”, de la que su spin-off “Gen V” estrena su segunda temporada y conectará con la próxima temporada de “The Boys”. “Gen V” es extremadamente violenta y propone una visión oscura de los superhéroes. Otro estreno notable en Prime Video es la película “The Girlfriend”, con Olivia Cooke (“House of the Dragon”) en el papel de villana.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The Runarounds”. Estreno: 1 de septiembre

“The Girlfriend”. Estreno: 10 de septiembre

“Novocaine”. Estreno: 12 de septiembre

“Gen V” (temporada 2). Estreno: 17 de septiembre

“Love Hurts”. Estreno: 19 de septiembre

Apple TV+

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston en la temporada 4 de “The Morning Show”. AppleTV+

Apple TV+ tuvo un buen verano en las salas de cine con el estreno de la película sobre carreras de la Fórmula 1, “F1”, con Brad Pitt. Su proyecto en streaming más importante es la temporada 4 de la serie “The Morning Show”, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, que incorpora en estos episodios nuevos a la actriz francesa Martion Cotillard y al actor británico Jeremy Irons.

Su película más notoria es “The Savant”, protagonizada por Jessica Chastain, como una mujer con habilidades excepcionales para infiltrarse en grupos extremistas online. Es una historia apasionante sobre cómo esta agente trata de evitar que sucedan ataques de estos grupos radicales, simplemente al analizar la información en la zona oscura de Internet. Un thriller en toda regla.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“Highest 2 Lowest”. Estreno: 5 de septiembre

“The Morning Show” (temporada 4). Estreno: 17 de septiembre

“Slow Horses” (temporada 5). Estreno: 24 de septiembre

“The Savant”. Estreno: 26 de septiembre

“All of You”. Estreno: 26 de septiembre

Peacock

Domhnall Gleeson en la serie “The Paper”. Peacock

La versión estadounidense de la serie “The Office” se emitió entre 2005 y 2013 y sigue siendo, en streaming, uno de los programas más vistos cada año en los reportes de audiencia. De allí que no sorprenda que hayan producido un spin-off llamado “The Paper”, en el mismo estilo de falso documental. Está protagonizado por el actor Domhnall Gleeson y trata de un periódico local en una ciudad pequeña que trata de sobrevivir en el difícil mundo de los medios.

Estos son sus estrenos más relevantes:

“The Paper”. Estreno: 4 de septiembre

“Downton Abbey Celebrates the Grand Finale”. Estreno: 11 de septiembre

“The Motorcycle Diaries”. Estreno: 15 de septiembre

“Abigail”. Estreno: 19 de septiembre

“Epic Ride: The Story of Universal Theme Parks”. Estreno: 29 de septiembre

Paramount+

Sylvester Stallone en la serie “Tulsa King”. Paramount+

Paramunt+ apuesta fuerte por un spin-off de su exitosa franquica de la serie “NCIS”, con el nuevo programa “NCIS: Tony & Ziva”. Y Sylvester Stallone regresa en la temporada 3 de la serie “Tulsa King”, su popular serie sobre el mundo del crimen.

Estos son sus estrenos más relevantes: